Южная Корея запускает учебники с искусственным интеллектом в своих "классах будущего"

Школьники Южной Кореи будут учиться с особыми учебниками, в состав которых будет входить технология искусственного интеллекта. Это не первый шаг, который власти страны внедряют в сфере образования для так называемых "классов будущего", поскольку там уже присутствуют умные доски, связанные с роботами-помощниками на основе ИИ.

Как это будет

LG, Samsung и другие южнокорейские технологические компании соревнуются за кусок быстрорастущего рынка образовательных технологий, используя стремление страны к внедрению искусственного интеллекта в классах и ища возможности за рубежом. Начиная с 2023 года, LG установила "классы будущего" в школах восемнадцати городов по всей Южной Корее.

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Недавно мы могли видеть демонстрацию эффективности одного из таких классов в школе вблизи Сеула. Там робот CLOi отвечал на вопросы учеников о том, что делать на летних каникулах, и играл музыку Бетховена по их просьбе.



"Классы будущего" от LG оснащены цифровыми досками, связанными с роботами-ассистентами на основе искусственного интеллекта / Фото Nami Matsuura/Nikkei Asia

Теперь инициатива получила развитие с принятием Южной Кореей цифровых учебников с искусственным интеллектом, которые будут введены в новом учебном году, что начнется в марте 2025 года. Получат их 5 миллионов учеников от начальной до старшей школы. По данным Министерства образования, эта программа является первой в своем роде в мире, а LG является одной из более 60 компаний, которые участвуют в ее разработке.

С помощью этих учебников уровень знаний учащихся будет оцениваться с помощью искусственного интеллекта. Тем, кто отстает, будет предоставляться дополнительный материал, а более продвинутым ученикам — материал высшего уровня. Виртуальная реальность также будет добавлена к урокам.

Учебники с искусственным интеллектом будут связаны с широким спектром сопутствующих продуктов и услуг, от интернет-инфраструктуры до электронных досок. В июне Samsung объявила о выпуске нового дисплея с генеративным ИИ, предназначенного для школ. Учителя могут давать голосовые команды из любого места в классе, и ИИ автоматически будет записывать или подводить итоги уроков. По словам компании, учителя больше не будут застревать в передней части класса, что позволит им подходить к ученикам и уделять им больше внимания наедине.



CLOi от LG помогут учителям и ученикам в Южной Корее / Фото LG Electronics