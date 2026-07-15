На древних стенах народа майя обнаружили математическую формулу и имя ее автора

Цивилизация майя на протяжении веков поражала исследователей своими знаниями о космосе, однако имена ученых, стоящих за этими расчетами, оставались неизвестными. Новое открытие археологов в Гватемале наконец позволило установить личность древнего математика, оставившего свой автограф на стене рабочего кабинета.

Как звали древнего математика народа майя?

Археологи и эпиграфисты совершили невероятный прорыв, расшифровав так называемый "микротекст", нанесенный на стену небольшого каменного здания в древнем городе Шультун, расположенном на территории современной Гватемалы. Исследователи обнаружили не только сложные астрономические вычисления, но и подпись автора, которого звали Сак Тан Ваакс, что в переводе означает "Белогрудая лиса". Об этом говорится в научной статье, опубликованной в специализированном журнале Antiquity.

Это открытие считается уникальным, ведь обычно тексты майя Классического периода (250–900 годы нашей эры) посвящены подвигам правителей, войнам или божествам. Найти упоминание о конкретном ученом, претендующем на интеллектуальное авторство своей работы, в этой культуре ранее не удавалось.

Это первое прямое упоминание имени древнего астронома-математика майя,

– прокомментировал лектор Массачусетского технологического института Франко Росси.

Здание, где были найдены надписи, вероятно, служило мастерской для изготовления кодексов – древних книг майя – или даже учебным классом для писцов.



Курганы на археологическом участке Ксултун, Гватемала, где была найдена надпись / Фото Proyecto Regional Arqueológico San Bartolo-Xultun; PRASBX

Математика небесных сфер

Формула, которую ученые обозначили как "Текст 19", состоит из 11 иероглифов, расположенных в форме перевернутой буквы "L". Она является результатом кропотливой работы наблюдателя, жившего примерно 1200 лет назад.



Математическая формула, высеченная на стене на территории поселения майя в Ксултуне, Гватемала / Фото Ф. Д. Росси; Г. Херст

Используя методы мультиспектральной съемки и инфракрасного сканирования, команда ученых смогла реконструировать стертые временем знаки. Расчеты Сак Тан Ваакса касались синхронизации различных календарных циклов майя с движением Венеры и Марса.

Центральной частью формулы является период в 2920 дней. Это число имеет особое значение, поскольку оно является наименьшим общим кратным синодического периода Венеры (584 дня) и солнечного года майя (365 дней). Иными словами, каждые 2920 дней Венера возвращается в ту же позицию относительно Земли и Солнца. Это соответствует ровно восьми солнечным годам или пяти циклам Венеры.

Кроме того, ученый включил в свои расчеты 780-дневный цикл Марса и священный календарь Цолькин, насчитывающий 260 дней.

Это действительно изящная и сложная математика. Именно поэтому он ее подписал,

– добавила археолог из Скидморского колледжа Хизер Херст.



Математическая формула, высеченная на стене на территории поселения майя в Ксултуне, Гватемала / Изображение Франко Д. Росси и другие авторы

Контекст и значение открытия

Исследователи предполагают, что Сак Тан Ваакс мог быть учителем или выдающимся специалистом, чьи расчеты служили образцом для других. В комнате обнаружили более 50 других надписей, которые выглядят как черновики или рабочие заметки. Это место было настоящим интеллектуальным центром, где научные знания готовили для дальнейшего использования в политических церемониях или прогнозировании сезонных изменений.

Ученые установили, что формула, скорее всего, относится к конкретной дате – 7 ноября 781 года нашей эры по юлианскому календарю. Это было время расцвета майя, когда астрономия и математика пронизывали все аспекты суспильной жизни – от инаугурации королей до планирования сельскохозяйственных работ.



Полный перечень всех символов / Фото Франко Д. Росси и другие авторы

Несмотря на то, что испанские миссионеры позже сожгли тысячи книг майя, надписи на стенах в Шультуне сохранились благодаря тому, что здание впоследствии засыпали мусором и использовали в качестве фундамента для другого сооружения.

Сегодня находка надписи и имени Сак Тан Ваакса позволяет исследователям "придать лицо" науке майя. Она доказывает, что древние ученые не только обладали глубокими знаниями, но и осознавали ценность собственного интеллектуального вклада. Теперь имя "Белогрудой лисы" может занять достойное место в пантеоне больших астрономов прошлого наряду с Птолемеем или Гиппархом, демонстрируя высокий уровень развития коренных американских наук.