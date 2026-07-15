Як звали стародавнього математика народу мая?

Археологи та епіграфісти досягли неймовірного прориву, розшифрувавши так званий "мікротекст", нанесений на стіну невеликої кам'яної будівлі в давньому місті Шультун, що на території сучасної Гватемали. Дослідники виявили не лише складні астрономічні розрахунки, а й підпис автора, якого звали Сак Тан Ваакс, що в перекладі означає "Білогрудий лис". Про це йдеться у науковій статті, опублікованій у фаховому журналі Antiquity.

Це відкриття вважають унікальним, адже зазвичай тексти мая Класичного періоду (250 – 900 роки нашої ери) присвячені подвигам правителів, війнам або божествам. Знайти згадку про конкретного вченого, який претендує на інтелектуальне авторство своєї роботи, у цій культурі раніше не вдавалося.

Це перша пряма згадка імені давнього астронома-математика мая,

– прокоментував лектор Массачусетського технологічного інституту Франко Россі.

Будівля, де знайшли написи, ймовірно, слугувала майстернею для виготовлення кодексів – давніх книг мая – або навіть навчальним класом для книжників.



Кургани на археологічній ділянці Ксултун, Гватемала, де було знайдено напис / Фото Proyecto Regional Arqueológico San Bartolo-Xultun; PRASBX

Математика небесних сфер

Формула, яку вчені позначили як "Текст 19", складається з 11 ієрогліфів, розташованих у формі перевернутої літери "L". Вона є результатом кропіткої роботи спостерігача, який жив приблизно 1200 років тому.



Математична формула, викарбувана на стіні на території поселення майя в Ксултуні, Гватемала / Фото Ф. Д. Россі; Г. Херст

Використовуючи методи мультиспектрального зображення та інфрачервоне сканування, команда науковців змогла реконструювати стерті часом знаки. Розрахунки Сак Тан Ваакса стосувалися синхронізації різних календарних циклів мая з рухом Венери та Марса.

Центральною частиною формули є період у 2920 днів. Це число має особливе значення, оскільки воно є найменшим спільним кратним для синодичного періоду Венери (584 дні) та сонячного року мая (365 днів). Іншими словами, через кожні 2920 днів Венера повертається в ту саму позицію відносно Землі та Сонця. Це відповідає рівно восьми сонячним рокам або п'яти циклам Венери.

Окрім цього, вчений інтегрував у свої розрахунки 780-денний цикл Марса та священний календар Тцолькін, що налічує 260 днів.

Це дійсно елегантна й складна математика. Саме тому він її підписав,

– додала археологиня зі Скідморського коледжу Хізер Херст.



Математична формула, викарбувана на стіні на території поселення майя в Ксултуні, Гватемала / Зображення Франко Д. Россі та інші автори

Контекст і значення відкриття

Дослідники припускають, що Сак Тан Ваакс міг бути вчителем або видатним фахівцем, чиї розрахунки слугували шаблоном для інших. У кімнаті знайшли понад 50 інших написів, які виглядають як чернетки або робочі нотатки. Це місце було справжнім інтелектуальним хабом, де наукові знання готували для подальшого використання в політичних церемоніях чи прогнозуванні сезонних змін.

Науковці встановили, що формула, найімовірніше, стосується конкретної дати – 7 листопада 781 року нашої ери за юліанським календарем. Це був час розквіту мая, коли астрономія та математика пронизували всі аспекти суспільного життя – від інавгурації королів до планування сільськогосподарських робіт.



Повний перелік усіх символів / Фото Франко Д. Россі та інші автори

Попри те, що іспанські місіонери пізніше спалили тисячі книг мая, написи на стінах у Шультуні збереглися завдяки тому, що будівлю згодом засипали сміттям і використали як фундамент для іншої споруди.

Сьогодні знахідка напису та імені Сак Тан Ваакса дозволяє дослідникам "дати обличчя" науці мая. Вона доводить, що давні вчені не лише володіли глибокими знаннями, а й усвідомлювали цінність власного інтелектуального внеску. Тепер ім'я "Білогрудого лиса" може посісти гідне місце в пантеоні великих астрономів минулого поруч із Птолемеєм чи Гіппархом, демонструючи високий рівень розвитку корінних американських наук.