Экзопланета K2-18b, расположенная примерно в 124 световых годах от Земли, привлекла внимание всего мира. Первоначальные исследования предполагали наличие в ее атмосфере молекул диметилсульфида (ДМС), который на Земле вырабатывается только живыми организмами. Это вызвало предположение о возможной жизни за пределами нашей планеты. Но новые наблюдения бросают тень на эти оптимистические выводы.

Почему признаки жизни на экзопланете K2-18b исчезли?

Надежды на обнаружение инопланетной жизни на K2-18b стремительно угасают после новых наблюдений, которые не обнаружили заметных доказательств молекул диметилсульфида. Первоначальное заявление о ДМС, сделано в апреле, принадлежало команде ученых под руководством Никку Мадхусудхана из Кембриджского университета. Для своего исследования они применили космический телескоп Джеймса Вебба. В новом исследовании во главе с Ренью Ху из Института реактивного движения NASA ученые взяли данные того же телескопа, но применили другие методы обнаружения ДМС. Результат работы Рэнью Ху твердо свидетельствует: существенных доказательств существования молекул диметилсульфида не обнаружено, пишет 24 Канал со ссылкой на arXiv.org.

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Мадхусудхан и его команда использовали камеру среднего инфракрасного диапазона JWST для изучения света от звезды K2-18b, которое прошло сквозь атмосферу планеты, чтобы определить ее молекулярный состав.

JWST для изучения света от звезды K2-18b, которое прошло сквозь атмосферу планеты, чтобы определить ее молекулярный состав. Рэнью Ху в свою очередь применил камеру ближнего инфракрасного диапазона, более 60 различных методов обработки данных и более 250 атмосферных моделей.

Хотя некоторые модели с включением ДМС несколько лучше объясняли полученные данные, чем модели без него, статистические доказательства не достигли порога, необходимого для уверенного обнаружения. Ху подтвердил наличие метана в атмосфере планеты, но не нашел статистически значимых доказательств присутствия диоксида углерода или диметилсульфида.

Мадхусудхан признает, что доказательств для обнаружения ДМС недостаточно, но не соглашается, что новые данные на 100% отрицают его результаты.

Могут быть и другие молекулы, которые маскируются под DMS, но мы все еще не можем сделать уверенного вывода,

– говорит он. В сигнале есть некоторые особенности, вызванные невыясненной молекулой, которые, по его мнению, лучше всего объясняются именно DMS.

Диметилсульфид на Земле производится преимущественно морской микробной жизнью. В апреле ученые предположили, что K2-18b – это водный мир с водородной атмосферой, где может существовать простая морская жизнь. Но теперь ученые установили, что атмосферный состав планеты можно объяснить как мининептун с бедной на кислород атмосферой, где необязательно есть жидкая вода поверхности или жизнь. Предыдущие исследования свидетельствуют, что многие такие мининептуны могут иметь магматические океаны вместо водяных. В этом случае это тоже не исключено.

Планета K2-18b расположена на расстоянии примерно 120 световых лет от Земли и имеет массу в 8,6 раз больше земной. Она вращается в зоне потенциальной жизнеспособности вокруг красного карлика K2-18.