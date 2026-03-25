Ученые "разбудили" загадочные организмы, спавшие почти 7 тысяч лет на дне моря

Ученые смогли восстановить жизнедеятельность микроскопических водорослей, пролежавших в донных отложениях Балтийского моря почти 7 тысяч лет. После "пробуждения" они вели себя так же как современные организмы, открыв новые возможности для исследования климатических изменений и эволюции морских экосистем.

Об этом рассказывает Daily Galaxy.

Как удалось оживить организмы, спавшие тысячелетиями?

Исследователи восстановили жизнедеятельность фитопланктона – крошечных организмов, которые лежат в основе морских пищевых цепей. Эти микроводоросли обладают уникальной способностью: в неблагоприятных условиях они переходят в состояние покоя и оседают на дно. В глубоких слоях Балтийского моря, где почти нет кислорода, клетки могут сохраняться тысячелетиями.

Работу возглавила ученая Сара Болиус из Института исследования Балтийского моря имени Лейбница. В научной статье, опубликованной в журнале ISME Journal, отмечается, что донные отложения в районе Восточной Готландской впадины являются своеобразным архивом прошлых экосистем.

Каждый слой ила соответствует определенному периоду истории моря, а также содержит информацию о солености воды, уровень кислорода и другие экологические показатели.

Образцы ила подняли с глубины около 240 метров во время экспедиции 2021 года на судне Elisabeth Mann Borgese. По словам исследователей, такие отложения можно считать своеобразной "капсулой времени", которая позволяет отслеживать развитие популяций, изменение их численности и генетические трансформации.

Чтобы "разбудить" микроводоросли, команда применила подход, известный как resurrection ecology – "экология возрождения". В лабораторных условиях клеткам дали свет и питательные вещества, после чего наблюдали, восстановится ли их активность.

Такая способность к спячке, как отмечают авторы исследования, распространена среди многих живых организмов и позволяет формировать своеобразные хронологические записи изменений в среде.

Жизнь после тысячелетий "сна"

Эксперимент оказался успешным. Диатомовая водоросль Skeletonema marinoi, которая и сегодня распространена в Балтийском море, смогла ожить во всех исследованных слоях. Древнейшие клетки имели возраст около 6900 лет. При этом именно этот вид оказался единственным, который стабильно восстанавливался после длительного пребывания в состоянии покоя.

После реактивации древние водоросли вели себя вполне "современно". Они начали делиться и производить энергию так же как нынешние популяции. Средняя скорость их роста составляла примерно 0,31 деления в сутки, а показатели фотосинтеза достигали около 184 микромолей кислорода на миллиграмм хлорофилла в час. По словам ученых, эти результаты практически совпадают с характеристиками современных образцов.

Исследователи считают, что сочетание анализа донных архивов и метода "экологии возрождения" может стать мощным инструментом для изучения адаптаций организмов к изменениям климата на протяжении тысячелетий. Это открывает возможность проводить своеобразные "скачки во времени" в лабораторных условиях и глубже понимать механизмы эволюции морских экосистем.