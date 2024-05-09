Землетрясения могут быть связаны с древним столкновением Земли с загадочным телом, - исследование

Ученые уже давно заинтригованы происхождением землетрясений и геологическими силами, которые формируют поверхность нашей планеты. Недавнее исследование указывает на удивительную связь между сейсмической активностью и судьбоносным событием, произошедшим миллиарды лет назад.

Исследование углубляется в последствия колоссального столкновения Земли с небесным телом размером с Марс, известным как Тея, примерно 4,5 миллиардов лет назад. Это катастрофическое событие не только привело к образованию Луны, но и, возможно, оставило после себя загадочные "сгустки", спрятанные глубоко в недрах Земли.

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Что за сгустки?

Эти загадочные образования, которые, как считают, являются остатками древнего столкновения, сейчас находятся под пристальным вниманием ученых, которые исследуют их потенциальную роль в формировании геологических процессов на Земле.

По словам соавтора исследования Цянь Юаня из Калифорнийского технологического института, эти сгустки могли сыграть решающую роль в инициировании тектоники плит, фундаментального механизма, вызывающего землетрясения и вулканическую активность.

Исследование предполагает, что эти скрытые сгустки запустили мантийные шлейфы, которые, в свою очередь, привели в движение процесс, называемый субдукцией.

Что такое субдукция? Это процесс, когда участки земной коры погружаются под другие. Ученые считают, что он мог сыграть важную роль в создании условий, необходимых для процветания жизни на нашей планете через миллиарды лет.

Впрочем, не все эксперты убеждены в выводах исследования. Некоторые из них ставят под сомнение сложность реконструкции событий, происходивших на протяжении таких больших промежутков времени. Майкл Браун, геолог из Университета Мэриленда, указывает на ограничения в нашем понимании ранней истории Земли, подчеркивая философские сложности разгадки тайн далекого прошлого.

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Это исследование предлагает интригующий взгляд на древнее прошлое Земли и ее длительную геологическую динамику. Кроме того, оно также продолжает практику постоянного поиска путей разгадки тайн происхождения и эволюции нашей планеты.