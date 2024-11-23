Новое исследование раскрывает секрет использования социальных сетей без лишнего стресса

Ученые выяснили, что то, как люди используют социальные сети, имеет большее значение, чем то, насколько долго они ими пользуются. Конкретные привычки, которые вы можете сами для себя ввести, улучшат психическое здоровье без необходимости полностью отказываться от социальных сетей, утверждает исследование.

Детали

Профессор психологии Амори Микамианда изучала последствия полного выхода из аккаунтов в социальных сетях по сравнению с целенаправленным регулированием их использования. В целом результаты показали, что и пользователи, которые вдумчиво руководили своим онлайн-взаимодействием, и те, кто полностью воздерживался от социальных сетей, увидели преимущества для психического здоровья, в частности, в уменьшении симптомов тревоги, депрессии и одиночества, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Университета Британской Колумбии. Но ученая со своей командой хотела выяснить, или это полная картина, или за ней еще что-то скрывается.

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Вместо того, чтобы рассматривать социальные сети как выбор "все или ничего", в исследовании изучалось, могут ли "умные" методы взаимодействия улучшить благосостояние пользователей. Забегая вперед, все завершилось выводом, что влияние социальных сетей на психическое здоровье молодых людей может зависеть больше от того, как они пользуются соцсетями, чем от количества времени, которое они тратят на них.

В шестинедельном исследовании 393 канадских молодых людей с определенными симптомами психического здоровья и беспокойством о влиянии социальных сетей на их психическое здоровье были разделены на три группы:

Контрольную группу, которая продолжала вести привычный образ жизни.

Группу воздержания, которую попросили полностью прекратить пользоваться социальными сетями.

Учебную группу, которую направляли на сознательное использование. Этих участников учили налаживать значимые связи и сети, ограничивать взаимодействие, которая поощряет самосравнение, и тщательно выбирать тех, кого они фолловят.

И в группе удержания, и в группе обучения участники сократили использование социальных сетей и стали меньше сравнивать себя с другими — общий триггер тревожности и низкой самооценки. Хотя участники учебной группы не так сильно сократили использование социальных сетей, как те, кто пытался полностью воздержаться, они все равно сообщили о заметном уменьшении ощущения одиночества и страха что-то пропустить.

Для сравнения, те, кто полностью воздержался от социальных сетей, достигли большего успеха в уменьшении симптомов депрессии и тревоги, но не сообщили об улучшении чувства одиночества.

Отключение социальных сетей может уменьшить определенное давление, которое испытывают молодые люди, когда представляют себя в интернете. Но прекращение использования социальных сетей может также лишить молодых людей социальных связей с друзьями и семьей, что приведет к ощущению изоляции,

– пишут ученые.

Сбалансированный подход – лучший вариант

Доктор Амори Микамианда вместе с аспирантами Адри Халисом и Василеей Карасаввой применили подход к учебной группе, который подчеркивал качество, а не количество во взаимодействии в социальных сетях. Выключая или отписываясь от аккаунтов, которые вызывали зависть или негативное самосравнение, а также предоставляя приоритет близким друзьям, участники тренинга создали более здоровую онлайн-среду. Вместо того, чтобы пассивно прокручивать страницы, их поощряли активно взаимодействовать с друзьями, комментируя или отправляя прямые сообщения, они поощряли поведение, которое имеет тенденцию к углублению значимых связей и одновременно помогает пользователям чувствовать большую социальную поддержку.

По мнению исследователей, такой сбалансированный подход может быть реалистичной альтернативой полному удержанию, которое может быть невыполнимым для многих молодых людей.

Социальные сети останутся здесь. Для многих людей выход из них не является реалистичным вариантом. Но с правильным управлением молодые люди могут получить более позитивный опыт, используя социальные сети для поддержания своего психического здоровья, а не для его ухудшения,

– заключает статья.

Результаты исследования могут стать ценной информацией для школьных программ по охране психического здоровья. Ученые видят потребность в будущих образовательных лекциях, на которых молодые люди научатся использовать социальные сети как инструмент для укрепления своих отношений, а не как источник сравнения и стресса. Такой подход мог бы разорвать цикл выхода из социальных сетей лишь для того, чтобы вернуться к ним позже, иногда с худшими последствиями.