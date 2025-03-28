Древний организм, которого считали предком грибов, на самом деле может быть новой ветвью жизни

Сенсационное открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления об эволюции жизни на Земле. Исследователи обнаружили, что гигантский организм Prototaxites, который ранее считался древним грибом, на самом деле может принадлежать к совершенно неизвестной ветви дерева жизни, новому царству.

Загадка Prototaxites

Ученые выдвинули гипотезу, что причудливая древняя форма жизни, известная как Prototaxites, которая считается первым гигантским организмом, жившим на суше, возможно, является частью совершенно неизвестной ветви эволюционного дерева, которая оборвалась и не дожила до наших дней. Эти организмы существовали примерно 420-375 миллионов лет назад, в Девонском периоде, и визуально напоминали цилиндрические стволы деревьев без ветвей. Прототакситы были действительно огромными, некоторые из них достигали 8 метров в высоту и 1 метра в ширину, сообщает 24 Канал со ссылкой на bioRxiv.

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С момента первой находки окаменелостей прототакситов в 1843 году, ученые не могли однозначно определить, к какому царству они принадлежат – растений, грибов или водорослей. Химический анализ окаменелостей, проведенный в 2007 году, привел к выводу, что прототакситы, вероятно, были гигантскими древними грибами.

Однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию. Согласно новым данным, прототакситы, возможно, не были грибами, а принадлежали к совершенно другой, ранее неизвестной форме жизни.

Важно отметить, что это исследование еще не прошло рецензирование независимыми учеными, а значит пока должно восприниматься со скепсисом.

Сейчас вся жизнь на Земле классифицируется в пределах трех доменов – бактерии, археи и эукарии. Последнее название отвечает за все многоклеточные организмы, что в свою очередь относятся к четырем царствам: животные, растения, грибы и протисты. Бактерии и археи содержат только одноклеточные организмы.

Предыдущие химические анализы окаменелостей прототакситов показали, что они, вероятно, питались организмами, которые разлагались рядом с ними, подобно современным грибам, а не производили пищу из углекислого газа, как растения. Однако новое исследование утверждает, что прототакситы могли иметь совсем другую стратегию питания, отличную от того, что мы видим сегодня у грибов, растений, животных и протистов.

Исследователи изучали окаменелые останки одного из видов Prototaxites, а именно Prototaxites taiti, найденные в осадочном отложении в Шотландии. Это место известно чрезвычайно хорошо сохранившимися окаменелостями ранних наземных растений и животных. Prototaxites taiti был значительно меньше других видов прототакситов, достигая лишь нескольких сантиметров в высоту, но все равно является крупнейшим образцом прототакситов, найденным в этом регионе.

Анализируя внутреннюю структуру окаменелости, исследователи обнаружили, что внутренняя часть состояла из сети трубок, похожих на те, что есть у грибов. Однако эти трубки разветвлялись и соединялись не так, как у современных грибов.

Мы сообщаем, что [...] анатомия Prototaxites taiti принципиально отличалась от всех известных существующих или вымерших грибов. Поэтому мы делаем вывод, что Prototaxites не был грибом, и вместо этого предлагаем отнести его к ныне полностью вымершей наземной линии,

– пишут исследователи в статье.

В тех же самых отложениях в Шотландии также сохранились настоящие грибы того же периода, что позволило исследователям провести химическое сравнение с прототакситами. Кроме уникальных структурных характеристик, команда обнаружила, что окаменелости прототакситов имеют совсем другие химические сигнатуры, чем окаменелости грибов.

Это свидетельствует, что прототакситы не содержали хитина, основного строительного блока клеточных стенок грибов и отличительной черты грибного царства. Зато окаменелости прототакситов содержали химические вещества, похожие на лигнин, который содержится в древесине и коре растений.

Мы пришли к выводу, что морфология и молекулярный отпечаток P. taiti четко отличается от морфологии грибов и других организмов, сохранившихся рядом с ним, и предлагаем рассматривать его как представителя ранее неописанной, полностью вымершей группы эукариот,

– добавили авторы.

Ученый Кевин Бойс, который в 2007 году проводил исследование, которое признало Prototaxites грибом, не участвовал в этом новом исследовании, но уже заявил, что соглашается с выводами нового заявления: "Учитывая современную филогенетическую информацию, нет надлежащего места для Prototaxites в филогенезе грибов", – сказал Бойс. Он добавляет, что, даже если это и был гриб, он все равно представляет собой "новый эксперимент" природы со сложными многоклеточными организмами, которые сейчас вымерли и не имеют общего многоклеточного потомка ни среди каких организмов сегодня.

Для окончательного определения природы прототакситов и причин их вымирания миллионы лет назад необходимы дальнейшие исследования их окаменелостей, а также больше самих окаменелостей.