Ученые заявили, что Вселенная умрет гораздо быстрее, чем мы всегда думали

Новые расчеты ученых из Нидерландов существенно сократили сроки жизни Вселенной. Благодаря обновленному пониманию излучения Хокинга исследователи пришли к выводу, что конец всего существующего может наступить гораздо раньше, чем считалось. Но причин для волнения нет, ведь никто из нас до тех времен точно не доживет.

Когда погибнет Вселенная

Группа ученых из Университета Радбуда пересмотрела общепринятые представления о том, когда именно может исчезнуть Вселенная. В новом исследовании, которое скоро будет опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ученые пришли к выводу, что космос распадается значительно быстрее, чем считалось до сих пор – все из-за феномена, известного как излучение Хокинга, сообщает 24 Канал со ссылкой на arXiv.

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Это явление заключается в том, что черные дыры постепенно "испаряются", теряя массу из-за квантовых эффектов. Впервые такую идею предложил Стивен Хокинг в 1970-х годах, предположив, что на краю черной дыры могут образовываться пары частиц, одна из которых выбрасывается в космос, а другая поглощается гравитацией.

По новым расчетам, последние остатки мертвых звезд могут исчезнуть за 1078 лет – это единица с 78 нулями. Ранее же ученые предполагали, что этот процесс продлится гораздо дольше – до 101100 лет. Несмотря на то что эти числа все еще кажутся почти вечностью, речь идет о колоссальном сокращении времени существования Вселенной в масштабах космической эволюции.

Кроме черных дыр, излучение Хокинга, как оказалось, способно влиять и на другие объекты – в частности, нейтронные звезды. Это сверхплотные остатки звезд, которые уже завершили свою жизнь. Ранее считалось, что их гравитационное поле маловато для такого эффекта, однако команда исследователей выяснила, что они тоже могут постепенно испаряться.

Соавтор исследования Майкл Вондрак отметил, что черные дыры, в отличие от нейтронных звезд, не имеют физической поверхности. Поэтому часть излучения Хокинга, которое они образуют, поглощается обратно, что замедляет их распад. Зато у нейтронных звезд такого механизма нет, что потенциально делает их более уязвимыми к более быстрому разрушению.

Отдельное внимание исследователи уделили и белым карликам – объектам, которые долго считались наиболее "живучими" звездными остатками. Согласно новым данным, именно они могут стать последними свидетелями существования Вселенной перед ее финальным исчезновением – ориентировочно через те же 1078 лет.

Ученые также решили ради эксперимента подсчитать, сколько времени понадобится для "испарения" других объектов – в частности, Луны или даже одного человека. Результат оказался несколько длиннее – 10 1090 лет, однако отмечается, что эти оценки не учитывают ряд других физических процессов, включая гравитационные и астрофизические изменения, которые значительно сокращают это время.

Ведущий автор исследования, профессор радиоастрономии Хейно Фальке, подытожил: конец Вселенной наступит значительно раньше, чем мы считали, но волноваться не стоит – до этого момента пройдет еще невероятно много времени, а Земля погибнет, по подсчетам, примерно через 4,5 миллиарда лет.