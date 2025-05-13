Коли загине Всесвіт

Група вчених із Університету Радбуда переглянула загальноприйняті уявлення про те, коли саме може зникнути Всесвіт. У новому дослідженні, яке скоро буде опубліковане в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, науковці дійшли висновку, що космос розпадається значно швидше, ніж вважалося досі – все через феномен, відомий як випромінювання Гокінга, повідомляє 24 Канал з посиланням на arXiv.

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Це явище полягає в тому, що чорні діри поступово "випаровуються", втрачаючи масу через квантові ефекти. Вперше таку ідею запропонував Стівен Гокінг у 1970-х роках, припустивши, що на краю чорної діри можуть утворюватися пари частинок, одна з яких викидається в космос, а інша поглинається гравітацією.

За новими розрахунками, останні залишки мертвих зірок можуть зникнути за 1078 років – це одиниця з 78 нулями. Раніше ж науковці припускали, що цей процес триватиме набагато довше – до 101100 років. Попри те що ці числа все ще здаються майже вічністю, йдеться про колосальне скорочення часу існування Всесвіту у масштабах космічної еволюції.

Окрім чорних дір, випромінювання Гокінга, як виявилося, здатне впливати й на інші об’єкти – зокрема, нейтронні зорі. Це надщільні залишки зірок, які вже завершили своє життя. Раніше вважалося, що їхнє гравітаційне поле замале для такого ефекту, проте команда дослідників з’ясувала, що вони теж можуть поступово випаровуватися.

Співавтор дослідження Майкл Вондрак зазначив, що чорні діри, на відміну від нейтронних зірок, не мають фізичної поверхні. Через це частина випромінювання Гокінга, яке вони утворюють, поглинається назад, що уповільнює їх розпад. Натомість у нейтронних зірок такого механізму немає, що потенційно робить їх вразливішими до швидшого руйнування.

Окрему увагу дослідники приділили й білим карликам – об'єктам, які довго вважались найбільш "живучими" зоряними залишками. Згідно з новими даними, саме вони можуть стати останніми свідками існування Всесвіту перед його фінальним зникненням – орієнтовно через ті ж 1078 років.

Науковці також вирішили заради експерименту підрахувати, скільки часу знадобиться для "випаровування" інших об'єктів – зокрема, Місяця або навіть однієї людини. Результат виявився дещо довшим – 1090 років, однак зазначається, що ці оцінки не враховують низку інших фізичних процесів, включаючи гравітаційні й астрофізичні зміни, які значно скорочують цей час.

Провідний автор дослідження, професор радіоастрономії Хейно Фальке, підсумував: кінець Всесвіту настане значно раніше, ніж ми вважали, але хвилюватися не варто – до цього моменту пройде ще неймовірно багато часу, а Земля загине, за підрахунками, приблизно через 4,5 мільярда років.