Впервые лазерный луч превратили в суперфлюидное твердое состояние

Ученые осуществили уникальный эксперимент, получив новую фазу материи – суперфлюидное твердое состояние (Supersolid). Самым важным в исследовании является то, что это вещество было создано путем преобразования лазерного луча.

Ранее в состояние суперфлюидного твердого тела переводили газы и другие материальные вещества, но эксперимент со светом проведен впервые, что открывает новые возможности для изучения квантовых технологий, рассказывает 24 Канал.

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Суперфлюидное твердое состояние сочетает свойства твердого тела с характеристиками сверхтекучей жидкости. Подобные состояния обычно наблюдали в переохлажденном гелии, где молекулы газа формировали кристаллическую решетку. Одним из основных свойств таких материалов является отсутствие вязкости, что подтвердилось и в этом эксперименте.

Чтобы получить суперфлюидное твердое состояние, исследователи направили лазерный луч на пластину из арсенида галлия, на которой были нанесены специальные микроскопические борозды. Взаимодействие света с этими структурами привело к образованию поляритонов – особых гибридных частиц, которые упорядоченно удерживались в бороздах. Это заставило их формировать кристаллическую структуру и проявлять свойства суперфлюидного твердого состояния.



Система во взаимном и координатном пространстве / Фото Narure

О результатах исследования ученые сообщили в последнем номере журнала Nature. Исследовательская группа планирует продолжить эксперименты с новым состоянием материи, созданным из света, чтобы подробнее изучить его структуру.

Кстати, недавно Microsoft показала квантовый процессор Majorana 1 для которого придумали несуществующее до сих пор состояние вещества – топологический проводник. Это открытие должно совершить революцию в мире квантовых технологий и вычислений.

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Ученые отмечают, что такая форма материи может быть проще для анализа, чем атомные материалы, что поможет лучше понять фундаментальные свойства вещества.