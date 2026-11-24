Исследователи, занимающиеся поиском Ноева ковчега, сообщили, что обугленная древесина из формации в Турции имеет возраст примерно 4300 лет. Это совпадает с датами Потопа согласно традиционной библейской хронологии.

Что показал анализ древесины

Образцы были найдены на территории формации Дурупинар вблизи горы Арарат. Исследовательская команда считает, что там могут скрываться остатки легендарного судна. Лаборатория датировала два обломка, извлеченных с глубины более 9 метров. Оба результата совпадают с датами Потопа, которые предлагают традиционные библейские хронологии, пишет Daily Mail.

Хотя научного консенсуса относительно глобального потопа 4300 лет назад нет, некоторые библейские хронологии относят его к этому времени, опираясь на родословные из Книги Бытия. По этому методу богословы подсчитали, что Потоп произошел примерно через 1656 лет после предполагаемого сотворения мира, то есть около 4370 лет назад.

Команда обнародовала результаты в понедельник. Для первого образца наиболее вероятный возраст приходится на промежуток 2410–2269 годов до нашей эры с вероятностью 60,6 процента. Для второго образца с вероятностью 82 процента возраст составляет 2349–2193 года до нашей эры. В оба интервала попадают 2348 и 2304 года до нашей эры, которые традиционные библейские хронологии называют датами Потопа.

Как рассчитывали возраст и что это означает

Лаборатория измерила количество радиоактивного углерода в каждом образце. Затем она перевела результаты в календарные годы с помощью калибровочной кривой, которая учитывает исторические изменения содержания углерода в атмосфере.

Анализ выявил и менее вероятные интервалы. Для первого образца это 2259–2203 и 2456–2414 годы до нашей эры, для второго – 2176–2143, 2404–2377 и 2446–2421 годы до нашей эры. Вместе с основными интервалами они охватывают 95,4 процента расчетной вероятности.

Важное замечание: результаты датируют рост дерева, а не момент, когда его сожгли, похоронили или использовали. Они лишь совпадают с предлагаемыми датами Потопа, но сами по себе не доказывают, что обломки принадлежат ковчегу.

Команда отметила, что на обломках есть "четкие признаки человеческого труда". Профессор Дженкер Атила, обнаруживший фрагменты, охарактеризовал открытие как "необычайное и очень волнующее событие для нашей исследовательской команды".

Об одном из фрагментов он сказал: "Я считаю, что этот кусок дерева был обработан человеческими руками. Следы обработки, детали поверхности и некоторые неестественные особенности свидетельствуют о том, что его могли намеренно сформировать для определенной цели".



Лабораторный анализ показывает, что обугленная древесина, найденная в образовании в форме лодки в Турции, датируется эпохой, которую традиционно связывают с библейским потопом / Фото Noah`s Ark Scans

Что показал радар

Находка древесины стала продолжением радиолокационных исследований. По словам ветерана оборонной науки США доктора Хосроу Бахтара, радар обнаружил структуры, похожие на камеры и коридоры внутри формации длиной около 157 метров. Новое исследование основано на радиолокационной съемке 2019 года, которая выявила прямые линии и угловатые узоры. Команда интерпретировала их как возможные стены, проходы и отсеки.

В этом году Бахтар обследовал формацию с помощью более мощного радара, созданного в рамках исследований ВВС США. Он проникает глубже под землю. Команда сообщила о больших подземных границах и пространствах, которые считает возможными камерами, коридорами и туннелями, заполненными осадочными породами. Пять заметных объектов, по-видимому, образуют туннельную систему длиной около 46 метров и средней высотой более 4 метров. Радар также зафиксировал "ряд прямых углов" на глубине около 6 метров. Исследователи полагают, что это могли быть помещения для животных.

Кроме того, исследователи обнаружили толстый подземный слой с тремя отдельными подслоями. Они сравнивают его с библейским описанием ковчега с тремя палубами. По словам Атилы, в священных книгах ковчег имел три уровня, и радиолокационные исследования показали формацию, также состоящую из трех уровней. Бахтар назвал это важнейшим открытием за 45 лет своей карьеры.

Доказывает ли это, что объект рукотворный

Команда заявляет, что "на 100 процентов подтвердила" рукотворность объекта. Руководитель проекта Эндрю Джонс исследует этот район почти 30 лет. По его словам, ни радар, ни бурение не обнаружили внутри известняка или сплошной скальной породы. Поэтому, по его мнению, опровергается теория о том, что это известняковый блок, которому придали форму ледники и выветривание, а также теория о том, что глина обтекла скалу.

Впрочем, опровержение этих объяснений само по себе не доказывает, что формацию построили люди. Радарные данные также не являются фотографиями открытых комнат или проходов. Они показывают, как сигналы реагируют на различные материалы и границы под землей, а что их вызвало, можно установить только путем физического исследования, то есть раскопок. Команда использует сканы, чтобы выбрать места для дальнейшего бурения.

Джонс признал, что находки окончательно не подтверждают, что формация является библейским кораблем. Он охарактеризовал сканы как "убедительное новое доказательство", а не окончательное доказательство.

Что ждет исследователей дальше

Дополнительные образцы будут проверены в лабораториях Турции и Швейцарии, а результаты из Турции ожидают в следующем месяце. Турецкая лаборатория также определит породу дерева и выяснит, покрыта ли древесина смолой или битумом. Примерно в то же время команда обещает представить итоговый радарный отчет Бахтара и первые результаты анализа почти 400 образцов почвы и пород.