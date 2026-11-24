Що показав аналіз деревини

Зразки знайшли на території формації Дурупинар поблизу гори Арарат. Дослідницька команда вважає, що там можуть ховатися рештки легендарного судна. Лабораторія датувала два уламки, які дістали з глибини понад 9 метрів. Обидва результати збігаються з датами Потопу, які пропонують традиційні біблійні хронології, пише Daily Mail.

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Хоча наукового консенсусу щодо глобального потопу 4300 років тому немає, деякі біблійні хронології відносять його до цього часу, спираючись на родоводи з Книги Буття. За цим методом богослови вирахували, що Потоп стався приблизно через 1656 років після нібито створення світу, тобто близько 4370 років тому.

Команда оприлюднила результати в понеділок. Для першого зразка найімовірніший вік припадає на проміжок 2410 – 2269 років до нашої ери з імовірністю 60,6 відсотка. Для другого із вірогідністю 82 відсотки вік становить 2349 – 2193 роки до нашої ери. В обидва проміжки потрапляють 2348 і 2304 роки до нашої ери, які традиційні біблійні хронології називають датами Потопу.

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Як рахували вік і що це означає

Лабораторія виміряла кількість радіоактивного вуглецю в кожному зразку. Потім вона перевела результати в календарні роки за допомогою калібрувальної кривої, яка враховує історичні зміни вмісту вуглецю в атмосфері.

Аналіз виявив і менш імовірні проміжки. Для першого зразка це 2259 – 2203 і 2456 – 2414 роки до нашої ери, для другого – 2176 – 2143, 2404 – 2377 і 2446 – 2421 роки до нашої ери. Разом з основними проміжками вони охоплюють 95,4 відсотка розрахункової ймовірності.

Важливе застереження: результати датують ріст дерева, а не момент, коли його спалили, поховали чи використали. Вони лише збігаються з пропонованими датами Потопу, але самі не доводять, що уламки належать ковчегу.

Команда зазначила, що на уламках є "чіткі ознаки людської праці". Професор Дженкер Атіла, який знайшов фрагменти, описав відкриття як "надзвичайний і дуже хвилювальний розвиток подій для нашої дослідницької команди".

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Про один із фрагментів він сказав: "Я вважаю, що цей шматок дерева обробили людські руки. Сліди обробки, деталі поверхні й деякі неприродні особливості свідчать, що його могли навмисно сформувати для певної мети".

Лабораторний аналіз показує, що обвуглена деревина, знайдена в утворенні у формі човна в Туреччині, датується епохою, яку традиційно пов'язують з біблійним потопом / Фото Noah's Ark Scans

Що показав радар

Знахідка деревини стала продовженням радіолокаційних досліджень. За словами ветерана оборонної науки США доктора Хосроу Бахтара, радар виявив структури, схожі на камери й коридори всередині формації завдовжки близько 157 метрів. Нове дослідження спирається на радарну зйомку 2019 року, яка виявила прямі лінії та кутасті візерунки. Команда інтерпретувала їх як можливі стіни, проходи й відсіки.

Цього року Бахтар обстежив формацію потужнішим радаром, створеним у межах досліджень ВПС США. Він сягає глибше під землю. Команда повідомила про великі підземні межі та простори, які вважає можливими камерами, коридорами й тунелями, заповненими осадовими породами. П'ять помітних об'єктів, імовірно, утворюють тунельну систему завдовжки близько 46 метрів і середньою висотою понад 4 метри. Радар також зафіксував "низку прямих кутів" на глибині близько 6 метрів. Дослідники вважають, що це могли бути приміщення для тварин.

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Крім того, дослідники виявили товстий підземний шар із трьома окремими підшарами. Вони порівнюють його з біблійним описом ковчега про три палуби. За словами Атіли, у святих книгах ковчег мав три рівні, і радарні дослідження показали формацію теж із трьома рівнями. Бахтар назвав це найважливішим відкриттям за 45 років своєї кар'єри.

Чи доводить це, що об'єкт рукотворний

Команда заявляє, що "на 100 відсотків підтвердила" рукотворність об'єкта. Керівник проєкту Ендрю Джонс досліджує район майже 30 років. За його словами, ні радар, ні буріння не виявили всередині вапняку чи суцільної скельної породи. Тому, на його думку, спростовується теорія, що це вапняковий блок, якому надали форму льодовики та вивітрювання, а також теорія про те, що глина обтекла скелю.

Утім, спростування цих пояснень саме по собі не доводить, що формацію збудували люди. Радарні дані також не є фото відкритих кімнат чи проходів. Вони показують, як сигнали реагують на різні матеріали й межі під землею, а що їх спричинило, можна встановити лише фізичним дослідженням, тобто розкопками. Команда використовує скани, щоб вибрати місця для подальшого буріння.

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Джонс визнав, що знахідки остаточно не підтверджують, що формація є біблійним судном. Він описав скани як "переконливий новий доказ", а не остаточний доказ.

Що чекає на дослідників далі

Додаткові зразки перевірять у лабораторіях Туреччини та Швейцарії, а результати з Туреччини очікують наступного місяця. Турецька лабораторія також визначить породу дерева та з'ясує, чи вкриває деревину смола або бітум. Приблизно тоді ж команда обіцяє підсумковий радарний звіт Бахтара та перші результати аналізу майже 400 зразків ґрунту й порід.