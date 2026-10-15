Ученые создали краску для татуировок, которая может исчезать и появляться по желанию

Ученые из Университета Колорадо разработали инновационные чернила PhotoTat, которые становятся видимыми или исчезают под воздействием лучей света. Новая технология может изменить представления о нательной живописи и найти применение в медицине.

Как работают светочувствительные чернила PhotoTat

Как сообщает издание nra.lv, разработку возглавил ученый Карсон Брунс вместе с коллегами. В основе технологии лежат фотохромные красители, реагирующие на излучение определенной длины волны. Специальный ультрафиолетовый свет активирует цвет, а яркий видимый свет стирает его, делая рисунок почти незаметным.

Сам процесс нанесения не отличается от классического: частицы пигмента вводят иглой в дермальный слой кожи навсегда. Однако сам пигмент не выводится из тела, а лишь меняет свое состояние, что позволяет проявлять и скрывать изображение многократно.

Вы можете просто отключить татуировку, когда не хотите ее видеть, и она исчезнет из поля зрения. Если больше никогда не захотите ее видеть, вам просто не нужно включать ее снова,

– прокомментировал исследователь Карсон Брунс.

Ученый уже проверил действие разработки на себе: он носит татуировку в виде рыбьей чешуи уже более двух лет и до сих пор не заметил обесцвечивания или побочных эффектов. На данный момент команда создала 16 базовых цветов, которые позволяют получить не менее 300 оттенков.

Медицинская польза и технические вызовы

Новинка может оказаться полезной для пациентов во время лучевой терапии. Врачи нередко наносят на тело постоянные метки для точного направления лучей, которые остаются на всю жизнь. Благодаря PhotoTat такие метки можно будет деактивировать после завершения курса лечения. Также метод подойдет тем, кто хочет показывать рисунки на теле только при определенных обстоятельствах.

Несмотря на первые успехи, авторы столкнулись с техническими трудностями. Им до сих пор не удалось создать белый пигмент, ведь он отражает свет вместо поглощения, а также чистый сине-зеленый оттенок. Кроме того, синие цвета после нескольких циклов могут постепенно приобретать фиолетовый оттенок из-за деградации красителя.

Но во всем этом есть большой минус: владельцам таких тату придется тщательно защищать кожу от солнца, чтобы рисунок не проявился случайно.

Вопрос безопасности для организма

Полимерная основа чернил нетоксична и давно используется в биомедицинских имплантатах, однако безопасность самих красителей еще изучается. Исследовательница из Университета Южной Дании Сигне Бедстед Клеменсен предупредила, что любые чернила являются инородным телом, а традиционные пигменты уже связывали с риском развития онкологических заболеваний.

Из-за необходимости тщательных проверок на токсичность технология PhotoTat пока остается исключительно экспериментальной разработкой и недоступна клиентам тату-салонов.