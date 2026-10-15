Як працюють світлочутливі чорнила PhotoTat

Як повідомляє видання nra.lv, розробку очолив науковець Карсон Брунс разом із колегами. В основі технології лежать фотохромні барвники, що реагують на випромінювання певної довжини хвилі. Спеціальне ультрафіолетове світло активує колір, а яскраве видиме світло стирає його, роблячи малюнок майже непомітним.

Сам процес нанесення не відрізняється від класичного: частинки пігменту вводять голкою в дермальний шар шкіри назавжди. Проте сам пігмент не виводиться з тіла, а лише змінює свій стан, що дозволяє проявляти й ховати зображення повторно безліч разів.

Ви можете просто вимкнути татуювання, коли не хочете його бачити, і воно зникне з поля зору. Якщо більше ніколи не захочете його бачити, вам просто не потрібно вмикати його знову,

– прокоментував дослідник Карсон Брунс.

Учений вже перевірив дію розробки на собі: він носить татуювання у вигляді риб'ячої луски вже понад два роки і досі не зафіксував знебарвлення чи побічних ефектів. Наразі команда створила 16 базових кольорів, які дозволяють отримати щонайменше 300 відтінків.

Медична користь і технічні виклики

Новинка може стати корисною для пацієнтів під час радіотерапії. Лікарі нерідко наносять на тіло постійні мітки для точного спрямування променів, які залишаються на все життя. Завдяки PhotoTat такі позначки можна буде деактивувати після завершення лікувального курсу. Також метод підійде тим, хто хоче показувати малюнки на тілі лише за певних обставин.

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Попри перші успіхи, автори зіткнулися з технічними труднощами. Вони досі не створили білий пігмент, адже він відбиває світло замість поглинання, а також чистий синьо-зелений відтінок. Окрім того, сині кольори після кількох циклів можуть поступово набувати фіолетового тону через деградацію барвника.

Але в усьому цьому є великий мінус: власникам таких тату доведеться ретельно захищати шкіру від сонця, аби малюнок не проявився випадково.

Питання безпеки для організму

Полімерна основа чорнила нетоксична та давно використовується в біомедичних імплантах, проте безпечність самих барвників ще вивчають. Дослідниця з Університету Південної Данії Сігне Бедстед Клеменсен застерегла, що будь-яке чорнило є чужорідним тілом, а традиційні пігменти вже пов'язували з ризиком розвитку онкологічних захворювань.

Через необхідність детальних перевірок на токсичність технологія PhotoTat наразі залишається виключно експериментальною розробкою і поки недоступна клієнтам тату-салонів.