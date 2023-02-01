Первый клон шерстистого мамонта появится уже к 2027 году

Специалисты биотехнологической компании Colossal надеются возродить популяцию шерстистых мамонтов, вымерших примерно 10 000 лет назад. Первое животное должно появиться на свет не позднее 2027 года.

В настоящее время идет процесс редактирования генов одного из мамонтов, хорошо сохранившихся в вечной мерзлоте Сибири. Оптимизма исследователям добавляет тот факт, что ДНК этих животных более чем на 99 процентов совпадает с ДНК ныне живых азиатских слонов. Если редактирование генов завершится успешно, ученым удастся сформировать эмбрион шерстистого мамонта, который затем поместят в яйцеклетку самки большего (по сравнению с азиатским) африканского слона. Рождение первого мамонтенка запланировано на 2027 год.

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"Вернуть шерстистого мамонта означает вернуть лучшую Землю"

Конечная цель проекта – возрождение популяции этих вымерших животных с последующим их расселением в одном из арктических регионов. Не исключено, что выбор падет на место их прежнего проживания.

Это должно оказать положительное влияние на климат планеты. Дело в том, что вымирание мамонтов повлекло за собой каскадные изменения всей экосистемы, которая в то время была самой большой в мире. Мамонтовая степь, простиравшаяся от Франции до Канады и от арктических островов до Китая, насчитывала миллионы этих крупных травоядных животных. Они были ключевыми для защиты экосистемы, столь огромной, что она влияла, если не почти контролировала, климат.



Мамонтовая степь занимала значительную территорию / Фото Colossal

Утрата больших холодостойких мамонтов за последние 10 000 лет лишила эту экосистему лугов, которые когда-то эффективно поглощали углерод. Теперь там заросшие мхом леса и болота, которые не так эффективно помогают в борьбе с повышением температуры. Однако если бы экосистему Мамонтовой степи удалось возродить, это могло бы помочь остановить быстрое потепление климата и, что более актуально, защитить вечную мерзлоту Арктики – один из крупнейших в мире резервуаров углерода, угрожающий высвободиться в атмосферу.

Восстановление экосистемы, наполненной лугами, поможет воссоздать цикл, который будет предотвращать оттаивание и высвобождение накопленных парниковых газов в вечной арктической мерзлоте.

Холодостойкие гибриды слонов и мамонтов, пасутся на пастбищах и комфортно передвигаются зимой, соскребают слои снега, чтобы холодный воздух мог добраться до почвы.

Это также позволяет пастбищам процветать, а поскольку они легче, чем леса, снег тает не так быстро.

Все это также освобождает место для другого преимущества – поверхности, отражающей солнечное излучение, охлаждая планету.

В случае успеха, ученые из Colossal полны решимости идти дальше. Следующим в очереди на "реинкарнацию" может стать тилацин, более известный, как тасманский сумчатый волк, истребленный человеком в 30-е годы прошлого века.