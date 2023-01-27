Речь идет о почти целом анкилозавре, вместе с его зазубренными шипами, большинством конечностей, панцирным покрытием, а также частями кишечника и содержимым желудка. Но самая удивительная деталь – его удивительно сохранившиеся "лицо" и кожа.

Интересно Ранние приматы жили в некогда теплой и болотистой Арктике – найдены первые окаменелости.

Что известно

Марку Митчеллу, технику Королевского музея Тирелла, понадобилось почти шесть лет, чтобы эксгумировать окаменелость, осторожно откалывая окружающий камень. За эти огромные усилия в его честь назвали недавно открытую разновидность анкилозавра – Borealopelta markmitchelli.

Во время подготовки я складывал блоки, как пазл, и животное начало приобретать реальные очертания. Однажды перед Рождеством я собрал вместе обе стороны шеи и голову и смог полностью оценить впечатляющий образец, а также то, насколько сохранившимся оказалось это существо,

– рассказал Митчелл.

Куратор музея Дональд Хендерсон говорит, что эта находка буквально "одна на миллиард".

Что показали исследования

Палеонтологи смогли получить в свои руки этот отличный образец в 2017 году, когда Митчелл закончил его подготовку. С тех пор они опубликовали ряд выводов.

Одно из исследований под руководством Калеба Брауна, куратора Royal Tyrell, изучало костную структуру, известную как остеодерма, найденную на анкилозаврах, которая в менее сохранившихся экземплярах обычно не поддается изучению. С этим образцом удалось измерить 172 остеодермы.

Многие скелеты панцирных динозавров сохранились расчлененными, то есть их кости перепутаны. Наличие остеодермы, сохраненной в прижизненном положении в этом и других образцах, может дать нам подсказки о том, как реконструировать те образцы, где положение панциря менее понятно.

– говорит Браун.