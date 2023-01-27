Мова йде про майже цілого анкілозавра, разом із його зазубреними шипами, більшістю кінцівок, панцирним покриттям, а також частинами кишківника і вмістом шлунку. Але найдивовижніша деталь – його дивовижно збережені "обличчя" та шкіра.

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Що відомо

Марку Мітчеллу, техніку Королівського музею Тирелла, знадобилося майже шість років, щоб ексгумувати скам'янілість, обережно відколюючи навколишній камінь. За ці величезні зусилля на його честь назвали нещодавно відкритий різновид анкілозавра – Borealopelta markmitchelli.

Під час підготовки я складав блоки, як пазл, і тварина почала набувати реальних обрисів. Одного разу перед Різдвом я зібрав разом обидві сторони шиї та голову і зміг повністю оцінити вражаючий зразок, а також те, якою збереженою виявилась ця істота,

– розповів Мітчелл.

Куратор музею Дональд Хендерсон каже, що ця знахідка буквально "одна на мільярд".

Що показали дослідження

Палеонтологи змогли отримати в свої руки цей чудовий зразок у 2017 році, коли Мітчелл закінчив його підготовку. Відтоді вони опублікували низку висновків.

Одне з досліджень під керівництвом Калеба Брауна, куратора з Royal Tyrell, вивчало кісткову структуру, відому як остеодерма, знайдену на анкілозаврах, яка у менш збережених екземплярах зазвичай не піддається вивченню. З цим зразком вдалося виміряти 172 остеодерми.

Багато скелетів панцирних динозаврів збереглися розчленованими, тобто їхні кістки переплутані. Наявність остеодерми, збереженої в прижиттєвому положенні в цьому та інших зразках, може дати нам підказки про те, як реконструювати ті зразки, де положення панцира менш зрозуміле,

– каже Браун.