Ученые воскресили организмы со дна океана, которые спали почти 7000 лет

Ученые оживили организмы, которые около 7 тысяч лет пролежали в покое на дне Балтийского моря. Этот прорыв открывает новые горизонты для науки, в частности в области "экологии воскрешения", позволяя заглянуть в экосистемы далекого прошлого.

Возвращение к жизни

Немецкие ученые осуществили по-настоящему уникальный эксперимент, поскольку эти диатомовые водоросли вида Skeletonema marinoi были погребены под толстым слоем осадка, лишенного кислорода и солнечного света, не одну тысячу лет. Впрочем, несмотря на такое длительное заключение, после "пробуждения" клетки снова начали производить кислород и размножаться, демонстрируя полноценное функционирование, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью, опубликованную в Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde.

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Согласно исследованию, это – древнейший известный случай успешного воскрешения водного организма. Ученые считают его впечатляющим примером потенциала быстро растущей отрасли "экологии воскрешения".

Примечательно, что воскресшие водоросли не только выжили "просто так", но, очевидно, не потеряли ни одной своей "пригодности", т.е. биологической продуктивности. Они растут, делятся и фотосинтезируют, как и их современные потомки,

– говорит автор исследования Сара Болиус.

Состояние покоя позволяет живым организмам переживать экстремальные условия, замедляя метаболизм и сохраняя энергию. Например, ежи зимуют в спячке, используя жировые запасы. Но условия на дне Балтийского моря еще более благоприятны для сверхдлительного сохранения клеток.

Когда фитопланктон впадает в покой, его клетки оседают на морское дно и постепенно погружаются в осадок. В районе Восточной Готландской глубины, где и были взяты образцы, на глубине почти 250 метров царят условия практически без кислорода. Это тормозит разложение, а толща осадка надежно защищает клетки от света.

Исследователи смогли вернуть к жизни водоросли из девяти отдельных образцов, поместив их в благоприятную среду. Древнейший из них был датирован примерно сроком в 6 871 год назад, с погрешностью ±140 лет. Это удалось определить благодаря четким слоям осадочных пород.

Подобные отложения – это как капсулы времени, хранящие информацию об экосистемах прошлого, биологические сообщества, их эволюционное разнообразие и генетические изменения. Этот подход позволяет не только восстанавливать древние организмы, но и узнавать больше о среде, в которой они когда-то жили – уровень солености, температуру, концентрацию кислорода.

Возрождение водорослей открывает возможности для лабораторных "экспериментов во времени", где ученые изучают развитие морей и океанов на разных исторических этапах.