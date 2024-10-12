Детали открытия

Найденные в камне организмы особенны тем, что они были отрезаны от мира в течение миллиардов лет – намного дольше, чем любая другая жизнь, которую мы когда-либо видели. До сих пор рекордсменами были микробы, которые изолированно развивались 100 миллионов лет, рассказывают ученые в Microbial Ecology.

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Микробы в таких изолированных подземных карманах, как этот, имеют тенденцию эволюционировать медленнее, поскольку они отделены от многих факторов и воздействий, которые стимулируют эволюцию в более населенных и оживленных средах обитания. Это означает, что новонайденное сообщество микробов генетически гораздо ближе к своим древним предкам, чем их родственники с поверхности. Эта колония может рассказать нам об эволюции микробов на Земле то, чего мы до сих пор не знали.

Это также свидетельствует, что на Марсе также могут существовать подземные сообщества микробов, которые проникли глубоко в породу задолго до того, как вода исчезла с поверхности планеты. Теории об этом, кстати, ходят уже давно.

Мы не знали, пригодны ли для жизни породы возрастом 2 миллиарда лет. Изучая ДНК и геномы таких микробов, мы, возможно, сможем понять эволюцию очень ранней жизни на Земле,

– говорят ученые.

30-сантиметровый образец достали с глубины 15 метров с помощью Международной континентальной программы научного бурения. Бушвельдский игнейский комплекс на северо-востоке Южной Африки, где взяли керн породы, – это огромное образование площадью 66 000 квадратных километров. Его возраст оценивают в около 2 миллиарда лет. Это место образовалось из расплавленной магмы, охлаждавшейся под поверхностью Земли.



Образец породы, которую получили ученые / Фото Йохеи Сузуки

Геомикробиолог Йохеи Сузуки из Токийского университета и его коллеги сделали огромную работу, чтобы удостовериться, что любые микробы, которые они нашли, были местными, а не результатом загрязнения в процессе добычи. Они использовали методику, которую разработали несколько лет назад и которая предусматривает стерилизацию внешней стороны образца перед тем, как разрезать его на кусочки и исследовать его содержимое.

Затем они использовали цианиновый краситель для окрашивания срезов. Этот краситель особенный тем, что он связывается с ДНК живых организмов. Поэтому, если в образце есть ДНК, то он должен засветиться, как рождественская елка. Именно так и произошло.

Ученые говорят, что образец был пронизан глиной, которая упаковала прожилки возле карманов в породе возле микробных колоний. Результат этой глиняной упаковки был многогранным: она обеспечила микробов ресурсом для жизни, органическими и неорганическими материалами, которые они могли метаболизировать. Это также эффективно запечатало породу, как предотвращая выход микробов, так и предотвращая попадание внутрь чего-либо другого, в том числе бурового раствора.



Микробы в породе подсвечены зеленым / Фото Йохеи Сузуки

Что дальше

Теперь ученые собираются проанализировать ДНК микробов, чтобы определить, как они изменились или не изменились за 2 миллиарда лет с момента, когда их предки были изолированы от остальной жизни на Земле.

Команда извлечет еще больше образцов из Бушвельдского игнейского комплекса, чтобы помочь охарактеризовать микробы, которые можно найти в нем, и вписать их в эволюционную историю Земли.

И, конечно, это будет иметь значение для того, что мы хотим и можем найти за пределами Земли.

Я очень заинтересован в существовании подземных микробов не только на Земле, но и в возможности найти их на других планетах,

– говорит Сузуки.

Марсоход NASA Perseverance добыл несколько образцов на Марсе и разбросал их по поверхности планеты. Если агентству удастся найти финансирование и доставить эти образцы на Землю, то мы вполне можем обнаружить то же самое и в этих образцах. Возраст у этих пород примерно одинаковый, хотя стоит отметить, что марсианские образцы были получены с поверхности, а не на глубине 15 метров. Учитывая агрессивную радиацию на Красной планете, вероятность, что там будет что-то живое равна практически нулю. Но мы можем найти что-то окаменелое.