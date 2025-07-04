Ученые впервые секвенировали геном древнего египтянина

ДНК мужчины, похороненного более четырех тысяч лет назад рядом с Каиром, стала первым полностью секвенированным геномом древнего египтянина. Его останки хранились в музее более века.

Самый старый секвенированный геном из Египта

Впервые в истории ученым удалось полностью секвенировать геном древнего египтянина, который жил между 2855 и 2570 годами до нашей эры – в период перехода от Раннего династического периода к Древнему царству. Мужчина был похоронен в большом глиняном сосуде внутри вырезанной в скале гробницы на территории некрополя в поселке Нуайрат, примерно в 260 километрах от современного Каира. Его останки археологи обнаружили еще в 1902 году, и с тех пор они хранились во Всемирном музее Ливерпуля, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Новое исследование провела команда из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании совместно с Ливерпульским университетом Джона Мура. Им удалось извлечь ДНК из зуба, которая была лучше сохранена, чем даже у более "свежих" мумий. Ученые говорят, что захоронение произошло до распространения искусственной мумификации, что обычно разрушает генетический материал.

Результаты анализа показали, что около 80% генома этого человека происходит от древних популяций Северной Африки, а остальные 20% – от жителей Месопотамии, современного Ближнего Востока. Это подтверждает гипотезы о широких культурных и торговых связях Египта с народами плодородного полумесяца – в частности, обмен сельскохозяйственными культурами, письмом и технологиями вроде гончарного круга.

Хотя точное социальное положение этого человека установить сложно, форма захоронения свидетельствует о принадлежности к высшему слою. Однако детальный анализ костей показал значительные физические нагрузки – расширение костей ягодиц, сильный артрит в правой ступне и следы постоянных движений руками. Исследователи предполагают, что человек мог быть гончаром или работать в похожей отрасли, требующей долгого сидения с вытянутыми конечностями.

Исследователи также провели изотопный анализ, который показал, что человек всю жизнь провел в долине Нила, питаясь животным белком, пшеницей и ячменем – типичным рационом тогдашнего египетского населения.

Исторический прорыв в генетике Древнего Египта

Несмотря на более чем четыре десятилетия попыток добыть ДНК из древних египетских тел, ни разу до сих пор не удавалось получить полный геном. В предыдущих исследованиях был частично реконструирован только генетический материал трех человек. Этот прорыв стал возможным благодаря современным технологиям, которые позволили отфильтровать загрязнения и точно определить происхождение.

Хотя это исследование базируется только на одном индивиде, оно открывает новые перспективы для понимания генетической истории древнего Египта. Ученые надеются, что в будущем удастся секвенировать больше образцов, чтобы составить более полную картину миграционных процессов и этнического состава населения в эпоху строительства первых пирамид.