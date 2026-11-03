7300 лет назад Япония пережила страшный катаклизм: то, как люди выжили, удивило ученых

Что произошло после извержения Кикай-Акахоя?

Извержение Кикай-Акахоя произошло примерно в 5250 году до нашей эры. Серия взрывов выбросила из-под морского дна огромное количество магмы и вулканического материала. По шкале вулканической взрывоопасности событие получило 7 баллов из 8, а такие извержения происходят раз в 500–1000 лет, пишет ScienceAlert.

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Для общин собирателей и охотников культуры дземон, которые тогда жили в Японии, это была катастрофа невообразимых масштабов. С тех пор как следы извержения впервые обнаружили в 1970-х годах, эксперты спорили о его последствиях. Они не знали, смогли ли общества оправиться и в какой степени.

Теперь международная команда исследователей более тщательно изучила этот вопрос в журнале Science Advances и пришла к выводу, что в некоторых случаях люди оказались более изобретательными и адаптивными, чем считалось ранее.

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Это извержение должно было быть разрушительным: оно взорвалось с морского дна практически без предупреждения. Оно обрушилось на японские острова мощными землетрясениями и гигантскими цунами, а затем покрыло ландшафт несколькими метрами вулканического пепла– прокомментировал археолог Питер Джордан из Лундского университета в Швеции.

Как ученые отследили деятельность людей?

Исследователи проанализировали 540 имеющихся археологических образцов, собранных по всей Японии. Их возраст составляет от 8000 до 6500 лет, то есть охватывает несколько сотен лет до извержения и после него. Ученые подсчитали, сколько находок с радиоуглеродной датировкой, например, угля или костей, приходится на периоды до катастрофы и после нее в каждом регионе. Так они оценили, насколько активным было население.

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Оказалось, что некоторые части зоны поражения на очень долгое время стали непригодными для жизни. В других местах есть признаки того, что люди переселялись, осваивали новые навыки и меняли образ жизни.

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Кто ушел, а кто остался?

Традиционные общины собирателей и охотников культуры дземон в южной части острова Кюсю, ближайшей к месту извержения, могли сокращаться еще до него. На севере острова размеры и количество поселений росли перед катастрофой, и эта тенденция сохранялась после нее. По версии авторов, такая устойчивость могла быть следствием того, что часть пострадавших покинула опасную зону.

Быстрее всего восстановилась морская жизнь, а за ней последовали и люди. Исследователи предполагают, что выжившие из материковых районов перебрались на побережье и приспособились к новому образу жизни.

Катастрофа унесла много жизней. Однако выжившие мигрировали, налаживали новые социальные связи, изобретали новые виды хозяйствования и, похоже, нашли творческие способы выжить, а впоследствии и процветать в новых условиях после бедствия– заявил археолог Энрико Крема из Кембриджского университета в Великобритании.

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Джордан добавил, что даже в самых безвыходных ситуациях у выживших и общин есть выбор, пусть и ограниченный. Люди должны действовать, принимать решения, приспосабливаться, сотрудничать и искать новые связи и социальные сети.

Что произошло в более отдаленных регионах?

Влияние извержения ощущалось даже вдали от эпицентра. Например, вокруг залива Исе население росло, но этот рост остановился, а местами даже сменился спадом. Ученые считают, что причиной могло быть кратковременное похолодание после извержения или пока не установленный эффект изменения климата. Еще одно возможное объяснение – потеря источников пищи. Пасясь на покрытых пеплом землях, олени и кабаны могли стирать зубы, и поэтому жили меньше.

Почему это важно сегодня?

Результаты помогают лучше понять, как человечество реагирует на стихийные бедствия и черпает силы для выживания. Это становится все более актуальным в мире, где происходят значительные изменения климата и погоды. По мнению Джордана, исследование углубляет понимание того, как культуры и общества по-разному справляются с внезапными потрясениями и катастрофами.