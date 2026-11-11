Археологи обнаружили в римском рву тысячи лягушачьих костей и в течение 10 лет не могли найти объяснение

Археологи наконец выяснили, кто оставил около 8 тысяч лягушачьих костей в одной канаве недалеко от Кембриджа в Англии. Это произошло еще 1700 лет назад, но к этому оказался не причастен человек.

Кто оставил 8 тысяч лягушачьих костей в яме?

Кости обнаружили в период с 2016 по 2018 год во время работ по проекту модернизации трассы A14 между Кембриджем и Хантингдоном, который осуществляла компания National Highways. Компания MHI Ltd (MOLA-Headland Infrastructure) собрала тысячи мелких останков, преимущественно земноводных. Никто не знал, как и когда погибло столько животных и почему они оказались в одной канаве, пишет Archaeology Magazine.

После появления новости о находке доктор Пол Кларксон из Борнмутского университета связался с доктором Вики Юэнс, старшим зооархеологом Музея лондонской археологии, и они приступили к новому анализу.

Кларксон сравнил повреждения на костях с результатами предыдущих исследований и обнаружил следы нападений хищных птиц. Скорее всего, охотились болотные совы, а рядом с ними, вероятно, ночевали полевые луни.

Данные с места раскопок показали, что ров заполнился менее чем за год. Следовательно, тысячи лягушек должны были погибнуть за короткий промежуток времени. Команда измерила плечевую кость лягушек и по ее размеру определила возраст животных на момент смерти. Это новый метод.

Большинство лягушек погибли молодыми, осенью или зимой первого года жизни. Это указывает на один год охоты во время настоящего нашествия земноводных. Радиоуглеродное датирование в Венском университете отнесло кости к римскому периоду, то есть примерно 1700 лет назад.



Аэрофотоснимок археологического памятника / Фото MOLA

Откуда взялось столько лягушек

Объяснение кроется в изменениях рельефа и водного режима. Во времена Римской империи воды болот Фен отступали из долины, а влажная почва создавала для лягушек идеальные условия для размножения. Большой приплод молодых лягушек обеспечивал птицам пищу в изобилии. Болотные совы охотятся над лугами, а в железный век в этой долине росли леса.

Чтобы проследить эти изменения, исследователи изучили раковины улиток, пыльцу и древесный уголь. Большие участки леса постепенно вырубались под выпас скота. К римскому периоду образовались значительные открытые пространства, и у лягушек стало меньше деревьев, где они могли бы укрыться от хищников.

Кларксон, возглавивший работу, отметил, что археологи редко смотрят на прошлое глазами совы. По его словам, кости рассказывают о жизни людей у римских болот Фен и о поведении диких животных той эпохи. Юэнс рассказала, что за годы выдвигала немало теорий, и ей понравилось разгадывать эту загадку вместе с Кларксоном. По ее мнению, даже самое маленькое животное на древнем памятнике помогает понять прошлые экосистемы и деятельность людей на более обширной территории.