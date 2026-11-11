Археологи знайшли у римському рові тисячі жаб'ячих кісток і 10 років не могли їх пояснити

Хто залишив 8 тисяч жаб'ячих кісток у ямі?

Кістки виявили між 2016 і 2018 роками під час робіт над проєктом модернізації траси A14 між Кембриджем і Гантінгдоном, який вела National Highways. Компанія MHI Ltd (MOLA-Headland Infrastructure) зібрала тисячі дрібних решток, переважно земноводних. Ніхто не знав, як і коли загинуло стільки тварин і чому вони опинилися в одному рові, пише Archaeology Magazine.

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Після новини про знахідку доктор Пол Кларксон із Борнмутського університету зв'язався з доктором Вікі Юенс, старшою зооархеологинею Музею лондонської археології, і вони почали новий аналіз.

Кларксон порівняв пошкодження на кістках із результатами попередніх досліджень і знайшов ознаки нападів хижих птахів. Найімовірніше, полювали болотяні сови, а поруч із ними, ймовірно, ночували польові луні.

Дані з місця розкопок показали, що рів заповнився менш ніж за рік. Отже, тисячі жаб мали загинути за короткий проміжок часу. Команда виміряла плечову кістку жаб і за її розміром визначила вік тварин на момент смерті. Це новий метод.

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Більшість жаб загинули молодими, восени або взимку першого року життя. Це вказує на один рік полювання під час справжнього нашестя земноводних. Радіовуглецеве датування у Віденському університеті віднесло кістки до римського періоду, тобто приблизно 1700 років тому.

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Аерофотознімок археологічної пам'ятки / Фото MOLA

Звідки взялося стільки жаб

Пояснення лежить у змінах землі та води. За римських часів води боліт Фен відступали з долини, а вологий ґрунт створював для жаб ідеальні умови для розмноження. Великий приплід молодих жаб дав птахам вдосталь їжі. Болотяні сови полюють над луками, а в залізну добу в цій долині росли ліси.

Щоб простежити зміни, дослідники вивчили черепашки равликів, пилок і деревне вугілля. Великі ділянки лісу поступово вирубували під випас худоби. До римського періоду утворилися значні відкриті простори, і жаби мали менше дерев для схованки від хижаків.

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Кларксон, який очолив роботу, зазначив, що археологи рідко дивляться на минуле очима сови. За його словами, кістки розповідають про життя людей біля римських боліт Фен і про поведінку диких тварин тієї доби. Юенс розповіла, що за роки висувала чимало теорій, і їй сподобалося розв'язувати цю загадку разом із Кларксоном. На її думку, навіть найменша тварина на стародавній пам'ятці допомагає зрозуміти минулі середовища та діяльність людей на ширшій території.