Биолог предлагает сажать заключенных в неврологическую тюрьму, похожую на виртуальную реальность

Молекулярный биолог из Йемена Хашем Аль-Гайли говорит, что нашел способ уменьшить нагрузку на тюремную систему по всему миру. Ученый предлагает построить виртуальную тюрьму, которая будет погружать заключенных в своеобразный стазис, но не в том смысле, каким мы привыкли видеть его в фантастических фильмах.

Как это работает

Ученый ничего не говорит о том, будут ли заключенным прикреплять к голове гарнитуру виртуальной реальности, но то, что можно увидеть в видео-презентации, не так уж и далеко от этого.

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Аль-Гайли называет свою систему Cognify. Вместо того чтобы держать заключенных под замком в течение длительного времени, заключенные будут подвергаться воздействию искусственных воспоминаний в виртуальной среде, чтобы пройти реабилитацию. Система создает индивидуальный контент, сгенерированный искусственным интеллектом, который преобразуется в визуальную информацию и доставляется к мозгу заключенного, а также к частям его ДНК и РНК, связанных с формированием памяти, чтобы создать модель долговременной памяти. Новые воспоминания сплетаются с имеющимися, устраняя когнитивный диссонанс.

Готовой технологии сейчас не существует, а Cognify – это лишь предложение. Однако Аль-Гайли утверждает, что эксперименты, проведенные на животных, доказывают, что этот процесс может работать на людях в будущем. Например, исследование, опубликованное в марте в научном журнале Nature, в котором подопытными были мыши, показало, что воспоминания, возможно, формируются с помощью разорванных и восстановленных нитей ДНК. Таким образом мы можем "имплантировать" фальшивые воспоминания.

Конечно,, существуют этические последствия и эффекты, которые необходимо будет учитывать, если такая система станет реальностью. К такому подходу возникают вопросы, ведь суть заключения как раз в том, чтобы человек пробыл за решеткой определенный срок в полном сознании, понимая, где он и что с ним происходит. Если заключенные будут находиться в виртуальной реальности с фальшивыми воспоминаниями, это нивелирует саму суть практики тюрем. Однако в результате мы сможем получать людей буквально с новыми взглядами на жизнь, в которых не будет места насилию, воровству и другим преступлениям.

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Аль-Гайли говорит, что Cognify может появиться в течение десятилетия, но только "если мы сможем преодолеть этические ограничения, которые сдерживают тестирование такой технологии".

Смотрите, как это работает: видео