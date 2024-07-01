Як це працює

Вчений нічого не каже про те, чи в'язням прикріплюватимуть до голови гарнітуру віртуальної реальності, але те, що можна побачити у відеопрезентації, не так вже й далеко від цього.

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Аль-Гайлі називає свою систему Cognify. Замість того, щоб тримати ув'язнених під замком протягом тривалого часу, в'язні будуть піддаватися впливу штучних спогадів у віртуальному середовищі, щоб пройти реабілітацію. Система створює індивідуальний контент, згенерований штучним інтелектом, який перетворюється на візуальну інформацію і доставляється до мозку ув'язненого, а також до частин його ДНК і РНК, пов'язаних з формуванням пам'яті, щоб створити модель довготривалої пам'яті. Нові спогади сплітаються з наявними, усуваючи когнітивний дисонанс.

Готової технології зараз не існує, а Cognify – це лише пропозиція. Однак Аль-Гайлі стверджує, що експерименти, проведені на тваринах, доводять, що цей процес може працювати на людях у майбутньому. Наприклад, дослідження, опубліковане в березні в науковому журналі Nature, в якому піддослідними були миші, показало, що спогади, можливо, формуються за допомогою розірваних і відновлених ниток ДНК. Таким чином ми можемо "імплантувати" фальшиві спогади.

Звичайно, існують етичні наслідки та ефекти, які необхідно буде враховувати, якщо така система стане реальністю. До такого підходу виникають питання, адже суть ув'язнення якраз у тому, щоб людина пробула за ґратами певний термін у повній свідомості, розуміючи, де вона і що з нею відбувається. Якщо в'язні будуть перебувати у віртуальній реальності з фальшивими спогадами, це нівелює саму суть практики тюрем. Однак у результаті ми зможемо отримувати людей буквально з новими поглядами на життя, в яких не буде місця насиллю, крадіжкам та іншим злочинам.

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Аль-Гайлі каже, що Cognify може з'явитися протягом десятиліття, але тільки "якщо ми зможемо подолати етичні обмеження, які стримують тестування такої технології".

Дивіться, як це працює: відео