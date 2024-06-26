Що сталося

Як можна побачити на відео, через кілька секунд після старту задня частина автомобіля раптом вибухнула і машину сильно затрясло. Її почало заносити сторони, згодом вона вилетіла на сусідній трек, де перебувала машина суперника, після чого влетіла в бетонну огорожу.

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Як повідомляють журналісти, Джон Форс був у свідомості і розмовляв з персоналом NHRA Safety Safari одразу після аварії. Його перевезли до найближчого медичного центру для подальшого обстеження у відділенні інтенсивної терапії". Команда не описала ступінь його травм.

Момент вибуху машини Джона Форса: відео

Кадри цієї аварії вражають. Так званий funny car, або кумедний автомобіль, зазнав катастрофічної поломки двигуна, що призвело до того, що корпус машини охопило полум'я. Після удару деякі частини машини розлетілися по трасі, але більшість деталей лишилися в купі, хоч автівка й стала тепер схожа на гору металобрухту. Неушкодженим лишився хіба що каркас, як зазначає джерело.

Форсу виповнилося вже 75 років, але він не хоче йти на пенсію. Цей інцидент, судячи з усього, не надто його засмутить, оскільки поки він перебував у лікарні, його напарник Остін Прок, з яким він разом перебуває у Залі слави, виграв змагання, тому трофей "їде прямо в госпіталь до Джона Форса", заявив Прок Associated Press.

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Це не перший раз, коли Форс пережив серйозну аварію. У 2018 році його госпіталізували після інциденту на Національних змаганнях в Арізоні. Він також виграв дві з перших восьми гонок сезону і наразі посідає друге місце в заліку NHRA Funny Car, поступаючись лише Проку.