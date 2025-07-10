Украина запустит мобильный интернет напрямую через спутники Starlink, опередив Европу

Украина готовится стать первой страной в Европе, которая предложит своим гражданам мобильную связь и интернет через спутниковую технологию Starlink. Компания "Киевстар" анонсировала запуск инновационных услуг, которые изменят подход к коммуникации, особенно в условиях войны и отключений электроэнергии.

Как это будет

Украина делает значительный шаг в развитии телекоммуникационных технологий благодаря партнерству между оператором "Киевстар" и компанией SpaceX, которая владеет системой Starlink. По словам гендиректора "Киевстара" Александра Комарова, уже в конце 2025 года украинцы смогут пользоваться обменом сообщениями через популярные мессенджеры, такие как WhatsApp или Signal, с помощью спутниковой связи. Это станет первым этапом внедрения технологии, которая называется Direct-to-Cell. Она позволяет смартфонам подключаться непосредственно к спутникам, оснащенных специальными модемами, функционирующих как вышки мобильной связи в космосе, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Следующий этап, запланирован на середину 2026 года, а точнее на второй квартал, предусматривает запуск полноценного мобильного спутникового широкополосного интернета, а также голосовой связи. Это означает, что пользователи смогут не только отправлять сообщения, но и совершать звонки и пользоваться интернетом даже в отдаленных районах без традиционного покрытия или во время отключений наземных сетей.

Сейчас уже начались полевые испытания этой технологии в рамках соглашения, подписанного в конце 2024 года.

Важность этого проекта для Украины сложно переоценить, ведь война с Россией значительно повлияла на телекоммуникационную инфраструктуру. Атаки на энергосистему приводят к отключениям электроэнергии, что затрудняет работу традиционных сетей.

Благодаря спутниковой связи "Киевстар" сможет обеспечивать стабильное подключение даже во время массовых блэкаутов. Кроме того, технология Starlink уже доказала свою эффективность в поддержке связи для Вооруженных Сил Украины, больниц и других важных учреждений во время войны.