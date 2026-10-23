Украина совместно с ICEYE и Nokia создаст собственную защищенную спутниковую связь

Министерство обороны Украины подписало письмо о намерениях с технологическими гигантами ICEYE и Nokia. Стороны планируют разработать защищенную систему спутниковой связи для нужд обороны нашего государства.

Новый шаг к космической автономии Украины

Документ был подписан 22 октября во время визита премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Украину. Главная цель инициативы заключается в изучении возможностей развертывания спутниковой системы, которую будет полностью контролировать украинская сторона. Об этом сообщила компания ICEYE.

Будущая сеть будет использовать спутники на низкой околоземной орбите, собственную наземную инфраструктуру и специализированные терминалы. Это позволит обеспечить надежную связь для военных и уменьшить зависимость от нестабильных иностранных частных операторов, которые могут использовать факт предоставления своих технологий в качестве рычага давления на украинские власти.

Украина уже имеет опыт плодотворного сотрудничества с финской технологической компанией ICEYE в сфере космической разведки. В частности, в январе 2026 года Министерство обороны заключило соглашение о расширении доступа украинских защитников к спутниковым данным компании.

ICEYE основана в 2014 году в городе Эспоо. Компания проектирует, создает и эксплуатирует крупнейшую в мире группировку спутников с радаром с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar). Радиолокационные аппараты ICEYE способны делать четкие снимки поверхности Земли независимо от времени суток или погодных условий. В августе 2022 года Фонд Сергея Притулы на средства украинских пожертвований приобрел для ВСУ один из спутников ICEYE и предоставил доступ к базе данных спутниковых снимков.

Ранее компании ICEYE и Nokia договорились о совместной разработке защищенных широкополосных спутниковых систем для государственных и военных заказчиков. Первые аппараты этой сети партнеры планируют вывести на орбиту в 2028 году.

Создание такой сети станет важным элементом укрепления оборонного сектора. Напомним, ранее Украина приступила к разработке собственной системы связи, которая позволит гарантировать стабильную работу военных в самых сложных условиях. Похоже, эти две системы будут сосуществовать, хотя есть вероятность, что они будут объединены в одну разработку.

Партнерство с финскими технологическими лидерами позволит Украине заложить фундамент для собственной независимой спутниковой инфраструктуры уже в ближайшие годы.