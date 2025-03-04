В планах – отправить на Луну: какие характеристики имеет уникальный робот Asagumo

Компания Spacebit готовится отправить на Луну робота Asagumo – это луноход, у которого вместо колес – 4 "лапки". Он напоминает паука, имеет небольшой размер, менее 35 сантиметров.

Британско-украинский предприниматель, основатель международной космической компании Spacebit Павел Танасюк в эфире 24 Канала выразил надежду, что робот долетит до поверхности Луны. Это будет технологической попыткой посмотреть, сколько он сможет пройти на поверхности.

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Характеристики робота Asagumo

Робот-паук Asagumo довольно неплохо балансирует на своих "лапках". Разработчики предусмотрели специальную систему, которая позволяет его стабилизировать. Танасюк рассказал, что надеется, что робот сможет пройти хотя бы 10 метров.

Мы показываем, что наши технологии работают. Уже в следующий раз сможем запустить что-то другое и использовать технологии для исследования поверхности Луны и лавовых пещер, именно для этого наш робот и был спроектирован,

– объяснил Танасюк.

Основатель компании Spacebit рассказал, что сделали роботу "лапки" вместо колес для того, чтобы он мог передвигаться на поверхности под углом, на местности, где есть много камней. Он может пройти там, где не сможет луноход на колесах.

"Он разработан с учетом условий, которые есть на Луне, а там они довольно сложные, температура днем может быть 130 градусов, а ночью – "минус" 200. Разница температуры очень большая, поэтому наш робот не предусмотрен, чтобы функционировать на Луне более дня. Когда наступит ночь, он не сможет работать, потому что у нас нет мощного подогрева", – озвучил Танасюк.

Поэтому на следующий день робот не выйдет на связь и принимать от него информацию уже не будет возможности. Однако за этот лунный день разработчики рассчитывают получить много информации с поверхности Луны, в частности фотографии, которые затем используют для следующих миссий.

Луноход Asagumo / Фото: скриншоты из видео

Почему не отправили робота на Луну раньше?

Танасюк объяснил, что планам отправить Asagumo на Луну ранее помешал COVID-19, поскольку из-за пандемии у партнеров из США не было достаточно деталей, чтобы завершить производство робота, а точнее его американского модуля. Сейчас уровень готовности Asagumo – максимальный.

Он, по словам основателя компании Spacebit, адаптируется для каждой отдельной миссии. Предыдущая была на одном посадочном модуле, следующая будет уже на другом.

Немного иначе будет использовать связь, но сам робот уже готов. Отличие между роботом, который испытывается на Земле и тем, что летит на Луну – довольно большое, поскольку гравитация разная,

– рассказал Танасюк.

Asagumo проходил тестирование в лавовых пещерах Испании, ОАЭ, в планах разработчиков сделать это в Исландии. Танасюк отметил, что планировалось также испытать робота в Украине, на Чернобыльской АЭС, но не успели это сделать, потому что началась полномасштабная война.

Он подытожил, что наземную версию этого робота протестировали хорошо, но говоря о космической, когда он полетит на Луну, стоит понимать, что могут произойти форс-мажоры и к этому следует быть готовым.