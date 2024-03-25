Новая разработка украинских инженеров ускорит внедрение технологии 5G

Украинские инженеры GlobalLogic представили 5G ClusterCraft Accelerator - архитектуру для настройки 5G сетей под нужды бизнеса. Разработка была презентована на одной из самых престижных выставок в сфере телекоммуникаций MWC Barcelona 2024.

Как сообщает 24 Канал, команда из 16 украинских инженеров GlobalLogic создала 5G ClusterCraft Accelerator – архитектурную кодовую базу, что значительно будет способствовать развитию NaaS и частных 5G сетей.

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Как это поможет?

Современные умные заводы или склады содержат большое количество различных подключенных устройств: роботы, камеры машинного зрения, дистанционно управляемые устройства, датчики, детекторы и тому подобное. Повышенные риски, присущие промышленной среде, требуют тщательного тестирования услуг связи перед реальным развертыванием.

5G ClusterCraft Accelerator позволяет:

Настроить платформы провайдеров связи;

Быстро развертывать комплексные (end-to-end) частные сети с мгновенным мониторингом изменений для повышения безопасности, используя современные GitOps подходы;

Тестировать нагрузку на сеть, обеспечивая высокую надежность связи;

Предлагать гибкость в выборе облачных сервисов для оптимизации внутренней инфраструктуры;

Использовать программное обеспечение любого стороннего поставщика для построения телекоммуникационной сети.

По прогнозам, рынок частных 5G сетей достигнет достигнет 6,4 миллиарда долларов к 2026 году. В то же время рынок NaaS также стремительно растет: в 2023 году он достиг 14,6 миллиарда долларов со среднегодовым темпом (CAGR) в 26,7%. Предполагается, что к 2032 году его финансовая доля увеличится до 115,5 миллиардов долларов. Это означает, что технологические решения как 5G ClusterCraft Accelerator помогут бизнесам ускорять рост и цифровую трансформацию.