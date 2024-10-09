IT-компании Украины сформулируют правила этического использования ИИ: кто подписал декларацию

9 октября 2024, 10:47
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Автор: Александр Гайдамашко

Источник:

Правительственный портал

Девять ведущих IT-компаний Украины подписали Декларацию о саморегулировании в сфере искусственного интеллекта. Это первый шаг украинского бизнеса в подготовке к будущему законодательству по ИИ.

Как это будет

Декларация предусматривает, что в течение трех месяцев компании создадут правила использования искусственного интеллекта, которых будут придерживаться при разработке инновационных продуктов, пишет Правительственный портал. Вероятно, со временем к ней будут присоединяться и другие украинские бренды, которые будут работать с ИИ, но это, судя по всему, не является обязательством, а лишь добровольным обещанием.

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Декларацию подписали такие компании:

  • Grammarly - ассистент на основе искусственного интеллекта, который помогает улучшать коммуникацию и производительность.
  • MacPaw - украинская IT-компания, которая разрабатывает и распространяет программное обеспечение для macOS и iOS.
  • LetsData - стартап, что с помощью искусственного интеллекта выявляет и анализирует угрожающие информационные кампании в медиапространстве.
  • DroneUA - украинская группа компаний, что является международным системным интегратором беспилотных решений, робототехники и систем энергонезависимости, создает экосистемы в новых сферах развития.
  • WINSTARS.AI - ключевой R&D центр для развития ИИ в Украине, который создает персонализированные AI-решения для бизнесов.
  • Gametree.me - разработчик приложения для поиска геймеров для совместной игры.
  • YouScan.io - разработчик платформы для аналитики социальных медиа на базе искусственного интеллекта.
  • EVE.calls – компания, специализирующаяся на разработках в сфере голосовых технологий и разговорного искусственного интеллекта.
  • Valtech - международная сервисная компания, предоставляющая комплексные цифровые решения для глобальных бизнесов, сочетая технологии, стратегическое планирование и креативные подходы с использованием искусственного интеллекта.

Подписание Декларации — первый сигнал, что украинский бизнес начинает готовиться к будущему регулированию в отношении искусственного интеллекта и инициирует формирование правил в этой сфере. Фактически компании сами закладывают фундамент будущего законодательства по использованию искусственного интеллекта в технологических продуктах,
– говорит заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Он добавил, что роль как государства в этом процессе заключается в помощи бизнесу синхронизировать разработанные принципы с международными стандартами, чтобы украинские ИИ-продукты могли выходить на иностранные рынки.

Отмечается также, что к формированию принципов ответственного использования ИИ присоединятся Минцифры, Центр демократии и верховенства права и Экспертный комитет по развитию искусственного интеллекта при Минцифры. Наработанные стандарты будут объединены в единый документ — Добровольный кодекс поведения, который станет следующим этапом в саморегулировании ИИ в Украине.