SpaceX запустила украинский спутник EOS SAT-1 – первый сателлит группировки компании EOS DA

Во вторник в 16.56 состоялся старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX с миссией Transporter-6. На орбиту было выведено 114 спутников, среди которых два украинских: PolyITAN-HP-30 и EOS SAT-1.

Раньше 24 канал уже рассказывал о том, чем на орбите займется небольшой кубсат PolyITAN-HP-30. EOS SAT-1 существенно больше по размерам и предназначен для наблюдения за поверхностью Земли.

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Что известно о спутнике EOS SAT-1

Аппарат принадлежит украинской компании EOS Data Analysis (глобальный поставщик аналитики спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта) и станет первым зондом собственного созвездия аппаратов EOS SAT. Он предназначен для наблюдения за земной поверхностью в оптическом и инфракрасном диапазонах. Это также первый спутник группировки, предназначенный специально для мониторинга сельскохозяйственных и лесных угодий.



Спутник EOS SAT-1 / Фото EOS DA

Масса аппарата составляет 178 кг, энергией его обеспечивают солнечные батареи. Он будет находиться на солнечно-синхронной орбите, благодаря чему сможет осматривать освещенную поверхность Земли.

Возможности спутника

Благодаря системе двух камер DragonEye с разрешением 1,4 метра появится возможность оценивать состояние полей каждые 5–7 дней и составлять прогнозы на будущий урожай. Каждая камера имеет 11 каналов передачи данных. Три из них передают информацию в видимом диапазоне, два – в ближнем инфракрасном, три – на границе этих двух диапазонов, и еще три являются специальными.



Информация о спутнике EOS SAT-1 / Фото EOS DA

К 2025 году в космос должно отправиться еще 6 подобных аппаратов. Вместе они создадут первую в мире спутниковую группировку сельскохозяйственного назначения.