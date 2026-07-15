Наконец-то мы знаем, каким будет первое аппаратное устройство от OpenAI

Мир технологий с нетерпением ждет появления первого физического устройства от OpenAI. Хотя компания Сэма Альтмана доминирует в сфере программного обеспечения, ее аппаратные амбиции долгое время оставались тайной. Однако новые подробности раскрывают концепцию гаджета, который должен стать нашим новым порталом в мир ИИ.

Что готовит OpenAI

OpenAI планирует выпустить мобильную умную колонку без дисплея, которая позиционируется как персональный ИИ-компаньон. Это будет портативное устройство со встроенной камерой и аккумулятором, что позволит легко переносить его из комнаты в комнату – от кухни во время приготовления пищи до гостиной или спальни. Как сообщает издание Bloomberg, гаджет будет работать на базе новой голосовой модели GPT-Live, способной поддерживать естественный диалог в реальном времени, слушать и говорить одновременно, а также быстро обрабатывать информацию.

Основной особенностью устройства станет его индивидуальность и способность к эмоциональной связи с пользователем. Разработчики интегрировали в корпус механические элементы, которые могут самостоятельно двигаться. Это создает иллюзию того, что гаджет живой, а не просто статичный объект, реагирующий на команды.

Благодаря камере и системе датчиков ИИ будет понимать окружающую среду и контекст жизни владельца, со временем становясь все более проактивным и персонализированным. Внутри компании этот продукт описывают как первый в своем роде компьютер, созданный специально для искусственного интеллекта, чтобы помогать людям быть более продуктивными.

Звездная команда и юридические войны

Для реализации этого амбициозного проекта OpenAI привлекла лучших специалистов отрасли. В прошлом году компания потратила 6,5 миллиарда долларов на приобретение стартапа io, соучредителем которого является легендарный дизайнер Apple Джони Айв. Его студия LoveFrom помогает создавать линейку продуктов, а разработку возглавляет Эванс Хенки, ранее руководившая отделом промышленного дизайна в Apple. В общей сложности OpenAI наняла более 400 бывших сотрудников Apple, среди которых Танг Тан, бывший руководитель отдела дизайна iPhone, и Пол Мид, возглавлявший разработку Vision Pro.

Такая массовая миграция кадров и использование технологий вызвали возмущение в Купертино. Apple подала судебный иск, обвинив OpenAI в краже коммерческих тайн, включая секретную технологию обработки металла.

OpenAI отвергает эти обвинения, утверждая, что их устройство кардинально отличается от всего, что сейчас представлено на рынке. Компания настаивает на праве людей свободно выбирать место работы и сосредоточивается на создании инноваций. Руководство уверено, что опыт команды LoveFrom поможет сделать технологию по-настоящему персональной.

Будущее рынка домашних устройств

Пока OpenAI готовит свой гаджет, Apple не стоит на месте и разрабатывает собственную линейку устройств для умного дома. Проект Apple, известный под кодовым названием J490, представляет собой командный центр с квадратным дисплеем размером 17,8 сантиметра, динамиком и камерой для распознавания лиц. Компания даже работает над версией, в которой экран закреплен на роботизированной руке, что позволяет ему поворачиваться к пользователю.

Несмотря на конкуренцию, Сэм Альтман настроен оптимистично. Он уже несколько раз намекал на необычайные возможности будущего гаджета, подчеркивая его контекстуальную осведомленность.

Изначально ожидалось, что новинка выйдет уже в 2026 году, однако сейчас релиз прогнозируют не раньше 2027 года. Презентация может состояться в конце этого года, но судебный иск Apple и требование запретить продажу аппаратных средств OpenAI могут существенно изменить эти планы.

Помимо колонки-компаньона, аппаратное подразделение OpenAI работает еще над пятью продуктами, среди которых портативное устройство, способное заменить смартфон, а также носимые гаджеты в виде кулонов.