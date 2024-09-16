Pirelli и Bosch разрабатывают "умные" шины, в которых ключевым будет программное обеспечение

Pirelli и Bosch планируют совместно разработать шины со встроенными датчиками. Они смогут передавать данные непосредственно на бортовые компьютеры автомобиля в реальном времени.

Как это будет

Эти шины с программным обеспечением обещают "лучшую безопасность, комфорт и устойчивость, а также улучшенную динамику вождения", заявляют обе компании. По словам разработчиков, это станет возможным благодаря использованию данных, которые собирают шины, и немедленной перенастройке функций автомобиля на меняющиеся дорожные условия.

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Pirelli и Bosch уже демонстрировали эту концепцию на примере шин для суперкара Pagani Utopia Roadster, который использует специально разработанную версию шины Pirelli P Zero Trofeo RS со встроенными датчиками, которые подключаются к системе курсовой устойчивости от Bosch, а также к системам ABS и антибуксовочной системы, чтобы лучше управлять 852 лошадиными силами которые генерирует 6,0-литровый V12 с двойным турбонаддувом.



Схематическая демонстрация того, как шины собирают данные из окружающей среды и передают их в компьютер автомобиля, чтобы проанализировать их и подстроиться под условия на дороге / Фото Pirelli

Сочетая технологии обеих компаний, Pirelli и Bosch стремятся оптимизировать системы обработки данных о шинах и коммуникации для использования в современных транспортных средствах. Их общей целью является повышение безопасности, производительности и эффективности транспортных средств с помощью интеллектуальных шинных решений, которые используют данные в режиме реального времени и передовые сенсорные технологии. Это сотрудничество закладывает основу для будущих инноваций в технологии автомобильных шин.

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Конкуренты не отстают

По мере того как автомобили становятся более экономными или полностью отказываются от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрических силовых установок, износ шин становится все большей частью их общего влияния на окружающую среду. В то время как Pirelli ищет программное обеспечение для повышения устойчивости, некоторые конкурирующие производители шин сосредотачиваются на альтернативных материалах.

В 2023 году компания Continental обсуждала возможность производства шин из рисовой шелухи и пластиковых бутылок , чтобы достичь экологической цели — изготовлять все свои шины из чистых или перерабатываемых материалов до 2050 года.

, чтобы достичь экологической цели — изготовлять все свои шины из чистых или перерабатываемых материалов до 2050 года. Bridgestone уже изготовляет шины с резиной из пустынного кустарника гуаюле, который растет на юго-западе США. Компания даже демонстрировала эти шины на гонках IndyCar.

Безвоздушные шины — еще одна возможность. Без необходимости поддерживать давление воздуха, проколы и повреждения боковин больше не является проблемой, а это означает, что шины могут служить дольше. Они также создают дополнительный запас прочности, избегая опасности разрыва шины.

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