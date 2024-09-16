Як це буде

Ці шини з програмним забезпеченням обіцяють "кращу безпеку, комфорт та стійкість, а також покращену динаміку водіння", заявляють обидві компанії. За словами розробників, це стане можливим завдяки використанню даних, які збирають шини, і негайному переналаштуванню функцій автомобіля на мінливі дорожні умови.

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Pirelli та Bosch вже демонстрували цю концепцію на прикладі шин для суперкара Pagani Utopia Roadster, який використовує спеціально розроблену версію шини Pirelli P Zero Trofeo RS з вбудованими датчиками, що підключаються до системи курсової стійкості від Bosch, а також до систем ABS та антибуксувальної системи, щоб краще керувати 852 кінськими силами які генерує 6,0-літровий V12 з подвійним турбонаддувом.



Схематична демонстрація того, як шини збирають дані з навколишнього середовища й передають їх у комп'ютер автомобіля, щоб проаналізувати їх і підлаштуватись під умови на дорозі / Фото Pirelli

Поєднуючи технології обох компаній, Pirelli та Bosch прагнуть оптимізувати системи обробки даних про шини та комунікації для використання в сучасних транспортних засобах. Їхньою спільною метою є підвищення безпеки, продуктивності та ефективності транспортних засобів за допомогою інтелектуальних шинних рішень, які використовують дані в режимі реального часу та передові сенсорні технології. Ця співпраця закладає основу для майбутніх інновацій в технології автомобільних шин.

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Конкуренти не відстають

В міру того, як автомобілі стають більш економними або повністю відмовляються від двигунів внутрішнього згоряння на користь електричних силових установок, знос шин стає все більшою частиною їхнього загального впливу на навколишнє середовище. У той час як Pirelli шукає програмне забезпечення для підвищення стійкості, деякі конкуруючі виробники шин зосереджуються на альтернативних матеріалах.

У 2023 році компанія Continental обговорювала можливість виробництва шин з рисового лушпиння та пластикових пляшок , щоб досягти екологічної мети — виготовляти всі свої шини з чистих або перероблюваних матеріалів до 2050 року.

, щоб досягти екологічної мети — виготовляти всі свої шини з чистих або перероблюваних матеріалів до 2050 року. Bridgestone уже виготовляє шини з гумою з пустельного чагарнику гуаюле, що росте на південному заході США. Компанія навіть демонструвала ці шини на перегонах IndyCar.

Безповітряні шини — ще одна можливість. Без необхідності підтримувати тиск повітря, проколи та пошкодження боковин більше не є проблемою, а це означає, що шини можуть служити довше. Вони також створюють додатковий запас міцності, уникаючи небезпеки розриву шини.

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