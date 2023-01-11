Тираннозавры могли быть такими же умными, как и современные приматы

Тиранозавр был вершиной хищников в период своего расцвета более 65 миллионов лет назад. Сегодня он больше известен жестокостью и агрессией, которые ему приписали фильмы и книги, чем разумом. Новое исследование показывает, что мы могли ошибаться в оценке его мозга.

Нейробиолог Сюзанна Эркулано-Хузель, автор исследования, опубликованного в Journal of Comparative Neurology, говорит, что на самом деле тиранозавр и другие тероподы были "приматами своего времени" по сравнению с интеллектом их собратьев-динозавров, живших рядом с ними в то время.

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Что известно

Поскольку у науки сегодня нет уцелевшего мозга теропода для изучения – мягкие ткани, такие как серое вещество, редко каменеют – определение точного количества нейронов вымершего животного полагается на мозг его современных потомков: птиц.

Если вы можете узнать, сколько нейронов содержится в мозгу птицы определенного размера, то можете узнать, какого размера был мозг разных птицевидных динозавров. Произведя математические расчеты, можно оценить, сколько нейронов было в мозгу динозавра,

– говорит Эркулано-Хузель.

Эта математика относительно проста, говорит исследовательница. Основная сложность заключалась в доказывании того факта, что пропорциональность размеров мозга и тела у птиц также касается динозавров. Именно это она и сделала в первую очередь. После этого ученая использовала количество нейронов некоторых современных птиц, применила те же правила масштабирования и выяснила, сколько нейронов могли иметь тероподы, такие как T-Rex.

Согласно выводам исследования, тероподы имели столько нейронов в мозгу, сколько сегодня имеют обезьяны, причем T-Rex мог похвастаться едва ли не самым большим их числом – до 3 миллиардов. Это позволяет сравнивать его с павианами – достаточно страшный уровень интеллекта для машины-убийцы размером с дом. Имея такое количество нейронов, тиранозавр не просто обладал бы чрезвычайными познавательными способностями, но и мог бы жить дольше — до 40 лет, по оценкам Эркулано-Хузель. Этого времени и разума вполне достаточно, чтобы потенциально быть социальным существом с собственной своеобразной культурой, как у приматов и китов. Это также предполагает, что они, возможно, работали вместе. Способность пользоваться инструментами также "не вызывает сомнений", хотя с их маленькими лапами это маловероятно.