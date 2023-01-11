Нейробіолог Сюзана Еркулано-Хузель, авторка дослідження, опублікованого в Journal of Comparative Neurology, каже, що насправді тиранозавр та інші тероподи були "приматами свого часу", порівняно з інтелектом їхніх побратимів-динозаврів, які жили поряд з ними в той час.

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Що відомо

Оскільки наука сьогодні не має вцілілого мозку теропода для вивчення – м’які тканини, такі як сіра речовина, рідко кам'яніють – визначення точної кількості нейронів вимерлої тварини покладається на мозок її сучасних нащадків: птахів.

Якщо ви можете з'ясувати, скільки нейронів міститься в мозку птаха певного розміру, то зможете з'ясувати, якого розміру був мозок різних птахоподібних динозаврів. Зробивши математичні розрахунки, можна оцінити, скільки нейронів було в мозку динозавра,

– каже Еркулано-Хузель.

Ця математика відносно проста, каже дослідниця. Основна складність полягала в доведенні того факту, що пропорційність розмірів мозку й тіла у птахів також стосується динозаврів. Саме це вона й зробила в першу чергу. Після цього вчена використала кількість нейронів деяких сучасних птахів, застосувала ті ж правила масштабування і з'ясувала, скільки ж нейронів могли мати тероподи, такі як T-Rex.

Згідно з висновками дослідження, тероподи мали стільки ж нейронів у мозку, скільки сьогодні мають мавпи, причому T-Rex міг похвалитися чи не найбільшим їх числом – до 3 мільярдів. Це дозволяє порівнювати його з павіанами – досить страшний рівень інтелекту для машини-вбивці розміром з будинок. Маючи таку кількість нейронів, тиранозавр не просто володів би надзвичайними пізнавальними здібностями, а й також міг би жити довше – до 40 років, за оцінками Еркулано-Хузель. Цього часу та розуму цілком достатньо, щоб потенційно бути соціальною істотою з власною своєрідною культурою, як у приматів і китів. Це також допускає, що вони, можливо, працювали разом. Здатність користуватися інструментами також "не викликає сумнівів", хоча з їх маленькими лапами це малоймовірно.