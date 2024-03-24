Оказалось, что наша Земля еще более уникальна чем считали ученые

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, освещает впечатляющее космическое явление: примерно 8% двойных звезд поглотили окружающие планеты в своих системах. Это открытие ставит под сомнение предыдущие представления о том, что стабильные планетные системы, подобные нашей, распространены во Вселенной.

Исследование под руководством астронома Юань-Сен Тинга из Австралийского национального университета включало тщательный анализ химического состава ближайших двойных звезд.

Читайте на сайте Выравнивались ли когда-нибудь все планеты Солнечной системы в одну линию?

Сосредоточившись на конатальных звездах – звездных близнецах, которые родились вместе, – команда смогла обнаружить тонкие изменения в химическом составе, указывающие на поглощение планет.

Эти "планетарные подписи" были идентифицированы благодаря наличию большого количества таких элементов, как железо, никель и титан, по сравнению с другими, такими как углерод и кислород. Полученные данные свидетельствуют о том, что стабильность планетарных систем может быть скорее исключением, чем правилом, предлагая новый взгляд на наше место в космосе.

Почему так происходит

Исследователи объясняют это явление развитием "колебания" в системах с тремя или более крупными телами. Такое гравитационное взаимодействие может привести к нестабильности, в результате чего планеты будут поглощены своими звездами. Однако команда уверяет, что такая участь маловероятна для нашей Солнечной системы.

Смотрите также Ученые могут наконец узнать, почему эта интересная сверхновая похожа на газовую конфорку

Это исследование не только проливает свет на динамику планетных систем, но и поднимает вопрос о частоте таких явлений во Вселенной. Поскольку мы продолжаем исследовать космос, аппетит звезд к своим планетам остается предметом как удивления, так и научных исследований.