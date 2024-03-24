Дослідження під керівництвом астронома Юань-Сен Тінга з Австралійського національного університету включало ретельний аналіз хімічного складу найближчих подвійних зірок.

Читайте на сайті Чи вирівнювались коли-небудь усі планети Сонячної системи в одну лінію?

Зосередившись на конатальних зірках – зоряних близнюках, які народилися разом, – команда змогла виявити тонкі зміни в хімічному складі, що вказують на поглинання планет.

Ці "планетарні підписи" були ідентифіковані завдяки наявності великої кількості таких елементів, як залізо, нікель і титан, порівняно з іншими, такими як вуглець і кисень. Отримані дані свідчать про те, що стабільність планетарних систем може бути скоріше винятком, ніж правилом, пропонуючи новий погляд на наше місце в космосі.

Чому так стається

Дослідники пояснюють це явище розвитком "коливання" в системах з трьома або більше великими тілами. Така гравітаційна взаємодія може призвести до нестабільності, в результаті чого планети будуть поглинуті своїми зірками. Однак команда запевняє, що така доля малоймовірна для нашої Сонячної системи.

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Це дослідження не лише проливає світло на динаміку планетних систем, але й піднімає питання про частоту таких явищ у Всесвіті. Оскільки ми продовжуємо досліджувати космос, апетит зірок до своїх планет залишається предметом як подиву, так і наукових досліджень.