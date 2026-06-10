Искусственный интеллект вместо машиниста: японская технология изменит движение поездов

Японские исследователи разработали инновационную систему автоматического управления поездами на основе искусственного интеллекта. Новая технология позволяет существенно снизить потребление энергии и повысить точность расписания, адаптируясь к сложным условиям движения в реальном времени.

Новая разработка призвана оптимизировать работу общественного транспорта в густонаселенных мегаполисах. Об этом сообщает пресс-релиз на сайте EurekAlert! со ссылкой на исследование ученых Университета Софии, опубликованное в научном журнале IEEE Access.

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Как ученые научили искусственный интеллект управлять поездом?

По мере того, как города по всему миру продолжают стремительно разрастаться, железнодорожный транспорт становится все более важным элементом городской мобильности. По сравнению с автомобилями и авиацией, поезда являются чрезвычайно экологичными и энергоэффективными, что делает их основой для создания экологически устойчивых транспортных систем будущего. Именно поэтому специалисты активно ищут новые технологии, способные сделать железнодорожные перевозки еще комфортнее, точнее и дешевле.

Профессор Масафуми Миятаке из Департамента инженерии и прикладных наук в сотрудничестве с докторантом Минью Лю из Высшей школы науки и технологий Университета Софии исследовал новый подход к регулированию скорости поездов. Научная работа была опубликована 25 марта 2026 года в 14-м томе авторитетного издания IEEE Access.

В основе разработки лежит технология обучения с подкреплением (Reinforcement learning). Простыми словами, обучение с подкреплением – это метод обучения искусственного интеллекта, похожий на то, как дрессируют собаку или как ребенок учится на собственных ошибках. ИИ-агент делает определенное действие в среде, и если оно правильное – получает "награду" (виртуальные баллы), а если ошибочное – "наказание". Путем тысяч проб и ошибок алгоритм сам понимает, какая стратегия является лучшей для достижения цели.

Наш алгоритм на основе обучения с подкреплением оказался способным адаптировать управление движением поезда к широкому спектру условий пути и подвижного состава,

– прокомментировал Масафуми Миятаке, профессор Университета Софии.

Однако в реальной жизни управлять поездом с помощью обычного ИИ сложно. Железнодорожная система имеет много неизвестных факторов: задержки торможения, инерцию тяжелого поезда, изменчивые погодные условия и строгие требования безопасности. Чтобы преодолеть эти вызовы, ученые создали рекуррентную структуру обучения с подкреплением на основе алгоритма Recurrent Soft Actor-Critic (RSAC).

RSAC – это продвинутый алгоритм ИИ, который не просто оценивает ситуацию "здесь и сейчас", а имеет своеобразную память. Он анализирует предыдущие действия, историю торможения и задержки в реакции двигателей, что позволяет ему предвидеть поведение поезда наперед и принимать гораздо более точные решения даже тогда, когда информация о текущем состоянии пути является неполной.

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В чем заключается уникальность алгоритма RSAC для железной дороги?

В отличие от классических методов искусственного интеллекта, предложенный подход использует рекуррентную нейросеть. Она способна удерживать информацию о прошлых состояниях поезда. Это позволило системе учитывать временные задержки тяги, историю торможения и эффекты инерции. Кроме того, разработчики применили хитрый подход к обучению: сначала ИИ тренировался на примерах поведения опытных машинистов-людей (экспертном вождении). Благодаря изучению этих оптимизированных шаблонов на ранних этапах, искусственный интеллект смог обучаться гораздо быстрее, принимать лучшие решения и выработать более стабильное и эффективное поведение.

Важной частью системы стал интегрированный фильтр безопасности (safety filter). Он выполняет роль строгого контроллера: если ИИ генерирует потенциально опасную команду, фильтр мгновенно блокирует ее и корректирует в соответствии с установленными ограничениями скорости и техническими возможностями торможения. Это гарантирует безопасность даже в совершенно новых для алгоритма ситуациях.

Эффективность новой системы проверили с помощью компьютерного моделирования городских железнодорожных операций на участках длиной около двух километров между станциями. Симуляция подробно воспроизводила реальные условия: подъемы и спуски путей, ограничения скорости, постоянно меняются, и четкие требования по времени прибытия поезда.

Среди всех протестированных методов разработанная нами система училась быстрее и работала лучше, чем все другие подходы,

– добавил Масафуми Миятаке.

Разработку сравнили с другими популярными алгоритмами обучения с подкреплением, такими как Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG), Proximal Policy Optimization (PPO), Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3) и стандартным Soft Actor-Critic (SAC). Новая система показала лучшие результаты, обучаясь быстрее всех других протестированных методов.

Также исследование продемонстрировало высокую энергоэффективность. Хотя метод динамического программирования дает теоретически минимальное потребление энергии в идеальных условиях, разработанная ИИ-система достигла почти таких же показателей, но при этом она способна работать в режиме реального времени. Зато обычные алгоритмы обучения с подкреплением демонстрировали нестабильную работу и значительно выше потребление энергии.

Какие перспективы имеет внедрение ИИ на железной дороге?

Разработанная японскими учеными система открывает новые возможности для развития экологичного и удобного общественного транспорта. Благодаря способности быстро адаптироваться к меняющимся условиям пути и состоянию подвижного состава, этот алгоритм позволяет осуществлять точное и энергоэффективное управление поездами с относительно низкими финансовыми затратами.

В перспективе внедрение таких технологий поможет усилить роль железных дорог как экологически безопасного вида транспорта. Это непосредственно будет способствовать смягчению последствий изменения климата и поддержит устойчивое развитие современных мегаполисов.

Кроме того, результаты исследования четко демонстрируют потенциал интеграции искусственного интеллекта в транспортную инфраструктуру "умных городов" будущего, делая перевозки безопаснее, зеленее и значительно надежнее для миллионов пассажиров ежедневно.