Любитель с металлоискателем на северо-западе Нового Южного Уэльса в Австралии едва не проигнорировал слишком слабый сигнал, но все же решил копать. В красной почве он нашел золотой самородок размером с картофелину.

Слабый сигнал на станции Маунт-Стюарт

Золотоискатель, пожелавший остаться неизвестным, несколько дней обследовал Маунт-Стюарт – скотоводческий участок к югу от городка Тибуберра, где за плату разрешен любительский поиск золота. Опыт подсказывал ему, что тихий сигнал обычно исходит от ржавого гвоздя или куска проволоки. Однако он решил все равно проверить и продолжил разгребать землю, и сигнал с каждым разом становился все сильнее, пишет Daily Galaxy.

Под поверхностью лежал кусок золота размером с картофелину, но весом более килограмма. Мужчина назвал его "Tibooburra Spud" (spud с английского – картофель) в честь ближайшего городка. Такие находки редки, особенно в местах, где искатели работают уже более века.

Сколько весит и стоит находка

Самородок весит 1218 граммов, из которых около 940 граммов – золото. Это примерно 77 процентов массы, а большая часть остального – видимый кварц. По ценам конца октября золото в нем стоило от 150 до 160 тысяч австралийских долларов. Владелец надеется продать находку частному коллекционеру аж за 200 тысяч австралийских долларов, но о сделке пока не сообщалось.



Самородок содержит примерно 940 граммов чистого золота / Фото ABC Broken Hill / Kristina Rosengren

Золото привлекает людей в этот уголок штата с начала 1880-х годов. Тогда находки на горах Маунт-Пул и Маунт-Браун открыли золоторудное месторождение Albert Goldfield, первое в засушливой Австралии. Мелкие самородки в округе встречаются до сих пор, а килограммовые среди любителей – редкость. Один местный поставщик оборудования для поиска золота рассказал, что за более чем 20 лет работы слышал лишь об одном местном золотоискателе, который нашел самородок весом более килограмма.

Как образуются гигантские самородки

Большинство больших самородков зарождается в кварцевых жилах. Горячие и богатые водой растворы с растворенным золотом текут по трещинам земной коры. Когда они остывают или меняют химический состав, металл выпадает в осадок и застревает в кварце. Это объясняет, где оказывается золото, но не то, как оно собирается в большие комки. В природных растворах его содержание обычно составляет около одной частицы на миллион, и этого недостаточно, чтобы легко образовать кусок весом в килограмм или больше.

Один из вариантов ответа проверила команда Университета Монаша. Ее исследование опубликовал журнал Nature Geoscience в сентябре 2024 года. Идея основана на пьезоэффекте – способности кварца генерировать электрическое напряжение, когда его сжимают или сгибают. В лаборатории ученые погрузили кристаллы кварца в раствор с золотом и с помощью двигателя создали нагрузку, что имитирует встряски во время землетрясения. Под микроскопом было видно, что кварц под напряжением электрохимически осаждал золото на поверхности, а также образовывал и собирал наночастицы золота.

После появления первых крупинок новое золото легко нарастало на уже имеющиеся зерна. Кварц является изолятором, а золото – проводником, поэтому каждое осажденное зерно становилось центром дальнейшего роста.

По сути, кварц действует как природная батарея, где золото выполняет роль электрода и медленно накапливает все больше металла после каждого сейсмического явления,

– заявил ведущий автор исследования Кристофер Войси из Университета Монаша.

В результате многочисленных землетрясений, происходивших на протяжении миллионов лет, такой рост мог превратить рассеянные частицы в немаленькие самородки.