Слабкий сигнал на станції Маунт-Стюарт

Золотошукач, який попросив не називати його імені, кілька днів обстежував Маунт-Стюарт, скотарську ділянку на південь від містечка Тібуберра, де за плату дозволено аматорський пошук золота. Досвід навчив його, що тихий сигнал зазвичай видає іржавий цвях або шматок дроту. Проте він вирішив усе одно перевірити й розгрібав землю далі, поки сигнал із кожним разом ставав дужчим, пише Daily Galaxy.

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Під поверхнею лежав шматок золота завбільшки з картоплину, але вагою понад кілограм. Чоловік назвав його "Tibooburra Spud" (spud з англійської – картопля) на честь найближчого містечка. Такі знахідки рідкісні, а особливо в місцях, де шукачі працюють понад століття.

Скільки важить і коштує знахідка

Самородок важить 1218 грамів, з яких близько 940 грамів – золото. Це приблизно 77 відсотків маси, а більша частина решти – видимий кварц. За цінами кінця жовтня золото в ньому коштувало від 150 до 160 тисяч австралійських доларів. Власник сподівається продати знахідку приватному колекціонеру аж за 200 тисяч австралійських доларів, але про угоду поки не повідомляли.

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Самородок містить приблизно 940 грамів чистого золота / Фото ABC Broken Hill / Kristina Rosengren

Золото приваблює людей у цей куточок штату з початку 1880-х років. Тоді знахідки на горах Маунт-Пул і Маунт-Браун відкрили золоте родовище Albert Goldfield, перше в посушливій Австралії. Дрібні самородки в окрузі трапляються досі, а кілограмові серед аматорів – рідкість. Один місцевий постачальник обладнання для пошуку золота розповів, що за понад 20 років роботи чув лише про одного місцевого шукача, який знайшов самородок важчий за кілограм.

Як утворюються гігантські самородки

Більшість великих самородків починалася в кварцових жилах. Гарячі й багаті на воду розчини з розчиненим золотом течуть тріщинами земної кори. Коли вони охолоджуються або змінюють хімічний склад, метал випадає в осад і застрягає в кварці. Це пояснює, де опиняється золото, але не те, як воно збирається у великі грудки. У природних розчинах його зазвичай близько однієї частки на мільйон, і цього замало, щоб легко утворити шматок вагою кілограм чи більше.

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Одну з відповідей перевірила команда Університету Монаш. Її дослідження опублікував журнал Nature Geoscience у вересні 2024 року. Ідея спирається на п'єзоелектрику, здатність кварцу генерувати електричну напругу, коли його стискають чи згинають. У лабораторії вчені занурили кристали кварцу в розчин із золотом і двигуном створили навантаження, що імітувало струс під час землетрусу. Під мікроскопом було видно, що кварц під напругою електрохімічно осаджував золото на поверхні, а також утворював і збирав наночастинки золота.

Після появи перших крупинок нове золото легко нарощувалося на вже наявні зерна. Кварц є ізолятором, а золото – провідником, тож кожне осаджене зерно ставало центром подальшого росту.

По суті, кварц діє як природна батарея, де золото виконує роль електрода й повільно накопичує дедалі більше металу після кожного сейсмічного явища– заявив провідний автор дослідження Крістофер Войсі з Університету Монаш.

За багатьох землетрусів, які траплялися протягом мільйонів років, такий ріст міг перетворити розсіяні частинки на чималі самородки.