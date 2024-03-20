На бразильских скалах нашли изображения небесных тел и животных возрастом в 2000 лет

Бразильские археологи обнаружили огромное количество 2000-летних наскальных рисунков, на которых изображены человеческие следы, фигуры, похожие на небесные тела, и изображения животных, таких как олени и дикие свиньи.

Детали

Открытие сделали во время трех экспедиций между 2022 и 2023 годами в государственном парке Жалапао, расположенном в регионе Токантинс. Исследователи из Национального института исторического и художественного наследия Бразилии (IPHAN) обнаружили 16 доколониальных археологических памятников, расположенных на скалистых утесах неподалеку друг от друга.

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Эта близость указывает на возможную связь между объектами и проясняет схемы расселения древних сообществ, населявших этот регион,

– сказал Ромуло Македо, археолог, возглавлявший работу.

Многие из вновь найденных резных изображений — это выгравированные символы, созданные в результате трения камней. На некоторых участках команда также обнаружила несколько красных рисунков. "Вполне вероятно, что рисунки старее гравюр, и что они были сделаны другой культурной группой", – добавляет Македо.



Археологические памятники расположены на скалистых обрывах / Фото Rômulo Macêdo

Находка наскального искусства является "редкой и важной", поскольку до сих пор археологи находили только каменные артефакты доколониальных коренных народов Жалапао. Более ранние керамические артефакты и каменные инструменты, найденные на археологических раскопках в этих местах, могли быть важными предметами для создания искусства. Гравюры, вероятно, были сделаны с помощью заостренных камней и кусков дерева, тогда как красящие пигменты производились путем измельчения железных минералов, очень распространенных в этом регионе. Порошок затем смешивался с животным или растительным жиром и наносился на камень с помощью пальцев или палочек.

Находки в Жалапао еще не полностью изучены. Однако они имеют техническое и тематическое сходство с другими археологическими памятниками в разных регионах Бразилии, что позволяет предположить, что наскальная живопись датируется периодом примерно 2 000 лет назад.



Подобные находки наскальных рисунков на разных участках позволяют предположить, что они связаны между собой / Фото Rômulo Macêdo

Дальнейший анализ наскальных рисунков и археологических раскопок на этих местах предоставит новую информацию об образе жизни и духовности этих групп коренных народов. Находки также могут пролить свет на "репертуар символов доколониального населения".

Государственный парк Жалапао занимает площадь около 34 000 квадратных километров и является засушливой местностью с дюнами, реками и гигантскими скальными образованиями, выделяющими его среди окружающих биомов тропической саванны, известной своим биоразнообразием. Он лежит примерно в 700-800 километрах к югу от тропических лесов Амазонки.