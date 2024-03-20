Деталі

Відкриття зробили під час трьох експедицій між 2022 і 2023 роками в державному парку Жалапао, розташованому в регіоні Токантинс. Дослідники з Національного інституту історичної та мистецької спадщини Бразилії (IPHAN) виявили 16 доколоніальних археологічних пам'яток, розташованих на скелястих кручах неподалік одна від одної.

Дивіться також Розкішні китайські гробниці можуть містити останки знаті часів династії Велика Цзінь

Ця близькість вказує на можливий зв'язок між об'єктами і прояснює схеми розселення стародавніх спільнот, які населяли цей регіон,

– сказав Ромуло Македо, археолог, який очолював роботу.

Багато з новознайдених різьблених зображень — це вигравірувані символи, створені в результаті тертя каменів. На деяких ділянках команда також виявила кілька червоних малюнків. "Цілком імовірно, що малюнки старіші за гравюри, і що вони були зроблені іншою культурною групою", – додає Македо.



Археологічні пам'ятки розташовані на скелястих урвищах / Фото Rômulo Macêdo

Знахідка наскального мистецтва є "рідкісною і важливою", оскільки до цього часу археологи знаходили лише кам'яні артефакти доколоніальних корінних народів Жалапао. Більш ранні керамічні артефакти і кам'яні інструменти, знайдені на археологічних розкопках в цих місцях, могли бути важливими предметами для створення мистецтва. Гравюри, ймовірно, були зроблені за допомогою загострених каменів і шматків дерева, тоді як фарбувальні пігменти вироблялися шляхом подрібнення залізних мінералів, дуже поширених в цьому регіоні. Порошок потім змішувався з тваринним або рослинним жиром і наносився на камінь за допомогою пальців або паличок.

Знахідки в Жалапао ще не повністю вивчені. Однак вони мають технічну і тематичну схожість з іншими археологічними пам'ятками в різних регіонах Бразилії, що дозволяє припустити, що наскальний живопис датується періодом приблизно 2 000 років тому.



Подібні знахідки наскальних малюнків на різних ділянках дозволяють припустити, що вони пов'язані між собою / Фото Rômulo Macêdo

Подальший аналіз наскальних малюнків і археологічних розкопок на цих місцях надасть нову інформацію про спосіб життя і духовність цих груп корінних народів. Знахідки також можуть пролити світло на "репертуар символів доколоніального населення".

Державний парк Жалапао займає площу близько 34 000 квадратних кілометрів і є посушливою місцевістю з дюнами, річками й гігантськими скельними утвореннями, що виділяють його серед навколишніх біомів тропічної савани, відомої своїм біорізноманіттям. Він лежить приблизно за 700-800 кілометрів на південь від тропічних лісів Амазонки.