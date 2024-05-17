В Европе запустят монорельсовые электрокары, которые будут курсировать по заброшенным железнодорожным путям

Группа немецких университетов занялась реализацией инновационного проекта. Они строят сеть электротранспорта для сельской местности на базе заброшенной железнодорожной ветки.

В Германии, в частности, большинство пригородных железнодорожных маршрутов уже давно не работают, хотя железнодорожные пути остались, хоть и в запущенном состоянии. Идея заключается в том, чтобы создать монорельсовый вагон-кабину на 4-6 человек, который бы беспрепятственно двигался в обоих направлениях по одной и той же колее.

Читайте на сайте Япония построит первое в мире транспортное судно, работающее на опилках

В стране наблюдается дефицит спроса и предложения на пассажирские перевозки в пригород. Граждане, которые там живут, предпочитают пользоваться личным транспортом, что не нравится экологически сознательной власти.

Развертывание железнодорожного сообщения по требованию в электрических мини-вагонах в виде монорельсовой дороги соответствовало бы отходу от ископаемого топлива и сохранило бы удобство передвижения для людей, которым больше не придется ждать случайный поезд или блуждающий пригородный автобус.

Детали проекта

Проект Monocab, разрабатываемый немецким технологическим университетом OWL (Ostwestfalen-Lippe University of Technology), Билефельдским университетом прикладных наук и Институтом Фраунгофера IOSB-INA, не такой масштабный по исполнению, но инновационный по сути. Современные технологии позволяют создавать компактные электрокары с гироскопами и электроникой, которые могут автоматически передвигаться по заданным маршрутам.



Рендер электрокаров с гироскопом / Фото Monocab

Фонд Европейского Союза начал финансирование проекта в 2022 году. На сегодня созданы прототипы вагонов, которые пока движутся при поддержке второго рельса без системы самобалансировки. Как это выглядит, можно увидеть на видео ниже.

Смотрите также Большинство новых клиентов Tesla отказываются от автопилота после завершения пробного периода

Планируется, что вагоны монорельсовой дороги будут введены в эксплуатацию в 2028 году. Чтобы вагоны не накапливались в конце пути, инженеры проектируют путевую машину, которая автоматически будет перекладывать их с одного рельса на другой, готовя к движению в обратном направлении.