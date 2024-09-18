Instagram запустил "подростковые аккаунты": это лучшее решение для вашего ребенка

Многие компании активно работают над мониторингом потребления социальных сетей подростками, поскольку беспокойство о безопасности детей в цифровом пространстве растет. Instagram постоянно внедряет те или иные ограничения и функции, чтобы обеспечить автоматическую защиту для несовершеннолетних и избежать судебных исков от родителей. В рамках этих усилий запускают кое-что новое.

Цифровой щит

Чтобы бороться с угрозами, которые могут постигнуть подростков в соцсетях, Instagram вводит подростковые аккаунты. Они будут обязательными для всех зарегистрированных пользователей в возрасте до 18 лет, и будут иметь ряд функций защиты приватности.

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Набор ограничений автоматически применяется к молодым пользователям, в том числе и тех, кто уже зарегистрирован на платформе.

Все аккаунты подростков по умолчанию будут частными , поэтому пользователь должен будет одобрять каждого подписчика вручную.

, поэтому пользователь должен будет одобрять каждого подписчика вручную. Для подростковых учетных записей будут установлены строгие ограничения, которые не позволят незнакомцам отправлять личные сообщения молодым пользователям.

молодым пользователям. Существует также функция "Спящий режим", которая выключает оповещения ночью с 22:00 до 7:00, чтобы контролировать использование социальных сетей подростками.

Также появятся оповещения, которые будут напоминать молодым пользователям о необходимости пауз в использовании Instagram и закрытия приложения.

Что касается контента, то подросткам нужно будет выбрать темы для желаемого содержания, который они будут видеть в своих лентах. На выбор будет доступно ограниченное количество тем, характерных для этой возрастной группы. Публикации на соответствующие темы затем будут появляться на странице "Исследовать" или в рекомендациях платформы.



Процесс выбора тем для контента в ленте / Фото Meta

Многие из этих настроек, например невозможность отправлять сообщения незнакомцам и ограничения "чувствительного контента", уже существуют для подростков в Instagram. Но теперь вводится еще одно важное изменение: подростки от 16 лет и старше могут менять некоторые настройки, но тем, кто еще не достиг этого возраста, понадобится разрешение родителей на любые изменения.

Если родители настроят инструменты надзора в Instagram, они смогут отслеживать, с какими аккаунтами их дети обмениваются сообщениями (при этом родители не будут видеть содержание этих сообщений), а также какие темы ребенок просматривал.



Изменения в аккаунты будут вноситься только с разрешения родителей / Фото Meta



Родители смогут видеть, что ребенок делает в приложении и сколько времени там проводит / Фото Meta

Родители также смогут ограничить время, которое их дети проводят в приложении, настроив "спящий режим", который выключит оповещения или сделает приложение полностью недоступным.

Аккаунты для подростков в Instagram уже доступны для пользователей в Великобритании, США, Канаде и Австралии. Впоследствии они распространятся на другие страны.

Средства проверки

Чтобы молодые пользователи не полагались на обходные пути, Instagram теперь имеет больше способов подтвердить возраст, например, загрузить удостоверение личности или даже видеоселфи. Instagram также будет использовать искусственный интеллект для проверки возраста пользователя с помощью информации, собранной другим способом, но это потребует многоуровневого подхода для обеспечения точности.

Компания заявляет, что также планирует найти подростков, которые уже солгали о своем возрасте при создании аккаунта в Instagram. Судя по всему, этим займется ИИ.

Эти изменения вряд ли удовлетворят самых жестких критиков Meta, которые утверждали, что компания ставит собственные прибыли выше безопасности и благополучия подростков. Но они станут ощутимыми для молодых пользователей программы, которые столкнутся с новыми ограничениями по использованию.