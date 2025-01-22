Instagram блокировал хэштеги, связанные с демократами, но Meta говорит, что это неизвестный баг

Во вторник пользователи Instagram заметили, что им больше не удается найти какой-либо контент с помощью ряда хэштегов, включая #democrats и #democrat. Вместо результатов поиска их встречало сообщение о том, что "мы скрыли эти результаты", поскольку они "могут содержать чувствительный контент".

Что известно

Непонятно, сколько именно поисковых терминов затронула эта ситуация, но пользователи на Reddit сообщили, что "десятки" тегов стали недоступными для поиска. Пресс-секретарь Meta Энди Стоун обвинил в этом неопределенную "проблему", заявив в публикации на Threads, что компания работает над исправлением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

Смотрите также Независимый разработчик создает альтернативу Instagram, которая не будет зависеть от прихотей миллиардеров

Многие видят связь между этим инцидентом и тем фактом, что всего несколько дней прошло с того времени, когда Марк Цукерберг объявил о значительных изменениях в модерации на платформах Meta и отказе от проверки фактов в пользу заметок сообщества. Миллиардер также занял место в первом ряду на инаугурации президента Дональда Трампа и пошел на уступки в вопросах, связанных с возможностью прибегать к оскорбительной лексике в Facebook, Instagram и Threads.

Поэтому когда пользователи увидели, что Instagram не показывает никаких результатов по таким поисковым терминам, как #Democrats или #Democrat, или что-либо, что воспринималось как антиреспубликанское, они забили тревогу и бросились обвинять платформу в политической предвзятости, особенно учитывая тот факт, что проблема возникла вскоре после инаугурации президента Дональда Трампа.

На Reddit можно найти много сообщений на эту тему. Например, пользователь Reddit под именем под именем WhitePeopleTwitter поделился, что поиск #Democrats или #Democrat не дал никаких результатов, но прореспубликанские хэштеги работают нормально.



Один из заблокированных хэштегов / Скриншот WhatYouThinkYouSee на Reddit



Один из заблокированных хэштегов / Скриншот WhatYouThinkYouSee на Reddit

Пользователи сообщали, что #constitution, #johnoliver и #queer также были недоступны для просмотра.

Некоторые сообщали, что заблокированным оказался тег #republicans, но #republican был доступен для просмотра.

Пользователь Reddit в Австралии также подтвердил, что Instagram блокировал результаты поиска в его стране. Подобным образом пользователи в Германии, Испании и других частях Европы сообщили, что такие хэштеги, как #Trumpflation, #Kamala не дали результатов.

Один пользователь даже составил список хэштегов, которые были недоступны:

#berniesanders

#queer

#obama

#voteblue

#dnc

#fucktrump (#fuckbiden при этом работал)

#democrat (#republican при этом работал)

#kamala

#prochoice

#constitution

#reproductiverights

#jan6th

#инсуррекция

#14thamendment

#republicans (с буквой S в конце)

#fascism

#либерал

#rightwing

#georgeconway

#домашнийтеррорист

#jacksmith

#Дрампф

#johnoliver



Один из заблокированных хэштегов / Скриншот WhatYouThinkYouSee на Reddit

Сейчас Meta, похоже, решила проблему с большинством хэштегов, о которых шла речь, хотя компания не объяснила, что вызвало проблему.

Это уже было

Следует отметить, что это не первый случай, когда Instagram без объяснения причин блокирует поиск по хэштегам. Meta блокировала хэштеги, связанные с ЛГБТК-контентом, и обозначала их как "чувствительный контент" в течение нескольких месяцев. Ранее в этом году компания заявила, что это была ошибка, отметив, что "мы не считаем термины ЛГБТК+ чувствительными в соответствии с нашей политикой". В 2020 году Instagram ненадолго запретил пользователям делиться сообщениями с хэштегом #blacklivesmatter. Компания заявила, что это была ошибка, и обвинила в этом свои функции обнаружения спама.