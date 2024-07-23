Теперь вы можете добавлять текст к своим публикациям в Instagram: вот как это сделать

Instagram представил новую функцию добавления текста в ленту и карусели сообщений. Это обновление позволяет пользователям накладывать текст на фотографии перед публикацией – функция, которая ранее была доступна только в Instagram Stories или сторонних приложениях, таких как Canva.

Новая опция для ваших постов в Instagram

Благодаря новым возможностям текст на публикации в Instagram будет виден в главной ленте соцсети и останется в профиле навсегда, если только сообщение не будет удалено или заархивировано, сообщает Техно 24.

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Ранее пользователи часто обращались к внешним приложениям, таких как Canva, чтобы добавить текст к своим изображениям перед тем, как загрузить их в Instagram. Эта новая функция упрощает процесс, устраняя потребность в сторонних приложениях для простого наложения текста.

Как добавить текст к публикации в Instagram

Публиковать в Instagram с новой функцией добавления текста очень просто, особенно для пользователей, которые уже знакомы с этой платформой. Выполните эти шаги, чтобы добавить текст в свою ленту:

Нажмите знак "плюс" в нижнем меню или в верхнем правом углу экрана вашего профиля. Если появится меню "Создать", выберите "Опубликовать". Выберите фотографию или фотографии из недавних публикаций и нажмите "Далее". Нажмите значок "Aa" в верхней части экрана. Введите свое сообщение, а затем отредактируйте шрифт, цвет и стиль так же как и в Instagram Story. Перетащите текст, чтобы расположить его на фотографии, и зажмите, чтобы изменить его размер при необходимости. Нажмите "Далее", добавьте любые другие детали или подписи к сообщению, а затем нажмите "Поделиться".

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Важно отметить, что вы не сможете редактировать текст после публикации, поэтому перед тем, как делиться, убедитесь, что все верно. Если вы заметили ошибку в карусельном посте, вы можете удалить отдельное изображение с ошибкой, не удаляя весь пост.