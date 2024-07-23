Нова опція для ваших дописів в Instagram

Завдяки новим можливостям текст на публікації в Instagram буде видно в головній стрічці соцмережі і він залишиться в профілі назавжди, якщо тільки допис не буде видалено або заархівовано, повідомляє Техно 24.

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Раніше користувачі часто зверталися до зовнішніх застосунків, таких як Canva, щоб додати текст до своїх зображень перед тим, як завантажити їх в Instagram. Ця нова функція спрощує процес, усуваючи потребу в сторонніх додатках для простого накладання тексту.

Як додати текст до публікації в Instagram

Публікувати в Instagram з новою функцією додавання тексту дуже просто, особливо для користувачів, які вже знайомі з цією платформою. Виконайте ці кроки, щоб додати текст до своєї стрічки:

Натисніть знак "плюс" у нижньому меню або у верхньому правому куті екрана вашого профілю. Якщо з'явиться меню "Створити", виберіть "Опублікувати". Виберіть фотографію або фотографії з нещодавніх публікацій і натисніть "Далі". Натисніть значок "Aa" у верхній частині екрана. Введіть своє повідомлення, а потім відредагуйте шрифт, колір і стиль так само як і в Instagram Story. Перетягніть текст, щоб розташувати його на фотографії, і затисніть, щоб змінити його розмір за потреби. Натисніть "Далі", додайте будь-які інші деталі або підписи до допису, а потім натисніть "Поділитися".

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Важливо зазначити, що ви не зможете редагувати текст після публікації, тому перед тим, як ділитися, переконайтеся, що все вірно. Якщо ви помітили помилку в карусельному дописі, ви можете видалити окреме зображення з помилкою, не видаляючи весь допис.